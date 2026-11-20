تفتتح مديرية أوقاف الأقصر، اليوم الجمعة مسجدين جديدين بعد الانتهاء من أعمال الإنشاء والصيانة والتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله والارتقاء بالمساجد وتوفير بيئة مناسبة للمصلين.

وتشمل الافتتاحات مسجد السلام بقرية الزينية بحري التابعة لمركز الزينية، عقب الانتهاء من أعمال الإنشاء والبناء، ومسجد العتيق ببندر إسنا، بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمصلين وتهيئة المساجد لاستقبال روادها وإقامة الشعائر الدينية.

وتتابع مديرية أوقاف الأقصر، بقيادة الدكتور علي صديق أمير عمر، مدير المديرية، الاستعدادات النهائية للافتتاحين، تأكيدا على استمرار جهود إعمار المساجد والعناية بها، وتعزيز دورها في نشر الفكر الوسطي المستنير وخدمة المجتمع.