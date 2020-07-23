محمد سامي: لا خلاف بين أحمد السقا ومحمد رمضان بسبب مسلسل نسل الأغراب.. شاهد

كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة وجود خلاف حاد بين محمد رمضان وأحمد السقا منع تعاونهما معا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل.





وقال "سامى"، أثناء استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة الراديو "9090"، "ليس هناك أى خلاف بين النجمين، وما يتردد غير صحيح خاصة أن العمل فى الأساس وقع عليه فى البداية احمد السقا وبعدها تم الاتفاق على وجود بطل آخر أمامه، وتم ترشيح أكثر من ممثل منهم الفنان محمد رمضان".





وأضاف "كانت هناك فكرة أخرى مع محمد رمضان ولا يستطيع أن يتوافق مع مسلسل نسل الأغراب أو أن يجمع بين العملين وبالتالى قرر الاعتذار عن العمل".





وأشار إلى أن ما تردد بشأن وجود خلاف على تتر العمل واعتراض رمضان على وضع اسمه كلام عار تماما من الصحة ولم تتم مناقشته من الأساس.



