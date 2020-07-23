AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

محمد سامي: لا خلاف بين أحمد السقا ومحمد رمضان بسبب مسلسل نسل الأغراب.. شاهد

الخميس 23/يوليه/2020 - 05:51 ص
محمد رمضان واحمد
محمد رمضان واحمد السقا ومى عمر
Advertisements
أحمد إبراهيم
كشف المخرج محمد سامي، عن حقيقة وجود خلاف حاد بين محمد رمضان وأحمد السقا منع تعاونهما معا فى مسلسل "نسل الأغراب" الذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وقال "سامى"، أثناء استضافته ببرنامج "الراديو بيضحك" على إذاعة الراديو "9090"، "ليس هناك أى خلاف بين النجمين، وما يتردد غير صحيح خاصة أن العمل فى الأساس وقع عليه فى البداية احمد السقا وبعدها تم الاتفاق على وجود بطل آخر أمامه، وتم ترشيح أكثر من ممثل منهم الفنان محمد رمضان". 

وأضاف "كانت هناك فكرة أخرى مع محمد رمضان ولا يستطيع أن يتوافق مع مسلسل نسل الأغراب أو أن يجمع بين العملين وبالتالى قرر الاعتذار عن العمل".

وأشار إلى أن ما تردد بشأن وجود خلاف على تتر العمل واعتراض رمضان على وضع اسمه كلام عار تماما من الصحة ولم تتم مناقشته من الأساس. 

يذكر أن مسلسل "نسل الأغراب" يقوم ببطولته احمد السقا وامير كرارة ومى عمر وتأليف وإخراج محمد سامى. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نسل الأغراب.. مسلسل جديد يجمع أحمد السقا وأمير كرارة في رمضان 2021

نشرة السوشيال ميديا .. السقا وكرارة أبطال نسل الأغراب رمضان 2021.. وليلى علوي تستعيد ذكريات فيلم تفاحة.. ومحمد صلاح في صورة داخل منزله

شاهد.. المخرج محمد سامي مع أبطال نسل الأغراب

فيديوجراف.. السقا وكرارة أبطال نسل الأغراب في رمضان 2021

محمد سامي يكشف عن أبطال مسلسل نسل الأغراب لرمضان 2021.. فيديو

من كواليس حرب أطاليا.. أحمد السقا يستعيد ذكريات أفلامه

ترشيحاتنا

هل في المال المدخر للزواج زكاة ؟ .. الإفتاء توضح

احذر هذه الأمراض تصيب الدماغ لعدم تناول الأطعمة الصحية

أخبار الرياضة.. أزمة في الأهلي وصالح جمعة كلمة السر.. بـ علم مصر محمد صلاح يحتفل بـ التتويج بالدوري الإنجليزي

أين يذهب الملكان رقيب وعتيد بعد موت الإنسان؟

بعد ظهوره بعلم مصر على منصة التتويج بالبريميرليج محمد صلاح يتصدر تويتر

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول بخماسية على تشيلسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عودة كورونا في الشتاء أقوى.. جدل بين العلماء حول سبب انخفاض الإصابات والوفيات

تعرف على موعد الكشف عن مرسيدس AMG GT.. صور

تصميم تخيلي جديد لـ هيونداي سانتاكروز بيك أب.. صور