حقق مركز أورام مدينه نصر للتأمين الصحي، انجاز طبي جديد، بإجراء تدخل جراحي دقيق لسيدة تبلغ من العمر 30 عامًا، لم يسبق لها الزواج، كانت تعاني من وجود ورم ضخم بالمبيض الأيسر، بلغ وزنه نحو 5 كيلوجرامات، وامتد حتى عظمة القص.

وبعد إجراء الفحوصات والتقييمات الطبية اللازمة، تم إجراء استكشاف جراحي للبطن، واستئصال الورم بالكامل بصورة جذرية، مع الحرص على الحفاظ على الرحم والمبيض الأيمن، وذلك حفاظًا على فرص المريضة المستقبلية في الإنجاب.

وقد تكللت العملية بالنجاح، وغادرت المريضة المستشفى بحالة صحية جيدة، بفضل الله.

الفريق الطبي القائم على الجراحة:



د. مصطفى الخولي

د. هبة نادر

د. محمد متولي

فريق التخدير:

د. بهاء عويس

-د. حاتم الصواف