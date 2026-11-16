22 مركزا في القاهرة.. أماكن عيادات التأمين الصحي لتجديد البطاقات

أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي عن أماكن إصدار وتجديد بطاقات التأمين الصحي بمحافظة القاهرة، من خلال 22 مقرًا وعيادة موزعة على عدد من المناطق، وذلك لتسهيل حصول المواطنين على الخدمة وتقليل مشقة الانتقال، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات.

وتنقسم هذه المقرات إلى 6 أماكن تقدم خدمتي إصدار وتجديد بطاقات التأمين الصحي، بالإضافة إلى 16 عيادة ومركزًا مخصصًا لتجديد البطاقات فقط.

أماكن إصدار وتجديد بطاقات التأمين الصحي بالقاهرة

حددت الهيئة 6 مقرات يمكن للمواطنين التوجه إليها لإصدار بطاقة التأمين الصحي الجديدة أو تجديد البطاقة القديمة، وهي:

إدارة فرع القاهرة برمسيس: 33 شارع الجلاء، وسط البلد، أمام مستشفى السكة الحديد.

المنطقة الأولى بألف مسكن: شارع عبد المحسن الوسيمي، عين شمس، منطقة ألف مسكن.

المنطقة الثانية بحلوان: شارع كورنيش النيل، أمام مصنع الطائرات.

المنطقة الثالثة – عيادة المنشية: 12 شارع أحمد عمر، الحلمية الجديدة.

المنطقة الرابعة بمسرة: 7 شارع مسرة، روض الفرج.

المنطقة الخامسة بباب الشعرية: 5 عمارة برج النصر، شارع الخراطين، باب الشعرية.

ثانيًا: أماكن تجديد بطاقة التأمين الصحي فقط بالقاهرة

أتاحت الهيئة 16 عيادة ومركزًا لتجديد بطاقات التأمين الصحي دون إصدار بطاقات جديدة، وجاءت العناوين كالتالي:

عيادة مصر الجديدة: 20 شارع الأهرام.

عيادة القبة: عمارات مجلس الدفاع الوطني، حدائق القبة.

عيادة المطرية: 87 شارع إبراهيم عبد الرازق، منطقة شجرة مريم.

عيادة الأميرية: سكة الأميرية، شارع السوق، السواح.

عيادة الجمهورية: 92 شارع الجمهورية، رمسيس.

عيادة السلام: حي السلام ثان، النهضة، منطقة الـ60 فدان.

عيادة المعادي: الشطر السابع، عمارات السعودية.

عيادة المقطم: شارع مجرى العيون، مساكن زينهم.

عيادة مجمع شبرا: 46 شارع شبرا، بجوار حي شبرا.

عيادة شبرا المظلات: 1 شارع سعد سليم، أمام نادي إسكو.

عيادة الشروق: عمارة 60، حي المستقبل، مدينة الشروق.

عيادة بدر: الحي الخامس، منطقة البنفسج، شارع التأمين.

عيادة العاصمة الإدارية: المدينة الطبية الصحية، منطقة R6.

عيادة مدينة نصر: 46 شارع الطيران، أمام التأمين الصحي.

عيادة شبرا: 14 شارع الألفي، بستان الدكة.

عيادة المرج: 3 شارع شرق السكة الحديد، برج النصر.

خطوات تجديد بطاقة التأمين الصحي

يمكن للمواطن اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أحد المقرات المخصصة لتجديد البطاقات

تقديم بطاقة التأمين الصحي القديمة

تقديم بطاقة الرقم القومي السارية

استيفاء المستندات المطلوبة وفقًا لفئة الانتفاع التأميني

استكمال إجراءات التجديد وسداد الرسوم المقررة إن وجدت

تسهيلات جديدة لأصحاب المعاشات

من أبرز التيسيرات التي أعلنتها الهيئة العامة للتأمين الصحي، إمكانية تجديد بطاقة التأمين الصحي لأصحاب المعاشات باستخدام بطاقة الرقم القومي السارية فقط، في الحالات المستوفية لشروط التجديد الإلكتروني.

كما لا يشترط في هذه الحالات استخراج طابعة تأمينية ببيان المعاش أو التوجه إلى مكاتب التأمينات الاجتماعية لاعتماد استمارة الاشتراك السنوي.

ويمكن لأحد أقارب صاحب المعاش من الدرجة الأولى إنهاء إجراءات التجديد نيابة عنه، مع توقيع الإقرار المطلوب واستكمال الإجراءات المقررة.

ويتم التحقق إلكترونيًا من بيانات صاحب المعاش واستقطاع الاشتراك التأميني من المعاش، ثم استكمال التجديد لمدة عام وفق الضوابط المعلنة.