يواصل محمد صلاح، قائد منتخب مصر ومهاجم طرابزون سبور، مطاردة صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي خلال موسم 2026-2027، بعدما رفع رصيده إلى 9 أهداف، عقب تسجيله في انتصار فريقه الأخير على ألانيا سبور بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من المسابقة.

ونجح طرابزون سبور في حصد ثلاث نقاط مهمة قبل فترة التوقف الدولي، بعدما افتتح فاجنر بينا التسجيل، قبل أن يضيف محمد صلاح الهدف الثاني، ليؤكد النجم المصري استمراره في التألق مع الفريق ومواصلة المنافسة على لقب هداف المسابقة.

ويُعد هدف صلاح أمام ألانيا سبور، الأول له في الدوري التركي منذ هز شباك بشكتاش خلال الجولة الثامنة، ليعود إلى التسجيل قبل استئناف المنافسات المحلية.

وكان قائد منتخب مصر قد شارك في مباراتي الفراعنة أمام مالاوي ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وسجل هدفين في الفوز بخماسية نظيفة خلال المواجهة الأولى، قبل انتهاء اللقاء الثاني بالتعادل السلبي.

محمد صلاح في وصافة ترتيب هدافي الدوري التركي

ورفع محمد صلاح رصيده إلى 9 أهداف في الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الهدافين، بالتساوي مع النيجيري فيكتور أوسيمين مهاجم جالاتا سراي، والصربي دوشان فلاهوفيتش لاعب بشكتاش.

وجاء ترتيب هدافي الدوري التركي بعد نهاية الجولة الحادية عشرة على النحو التالي:

جيفت أوربان – أميد سبور – 10 أهداف. محمد صلاح – طرابزون سبور – 9 أهداف. فيكتور أوسيمين – جالاتا سراي – 9 أهداف. دوشان فلاهوفيتش – بشكتاش – 9 أهداف. إلدور شوموردوف – إسطنبول باشاكشهير – 8 أهداف.

طرابزون سبور يواصل مطاردة جالاتا سراي

وعلى صعيد ترتيب الدوري التركي، يحتل طرابزون سبور المركز الثاني برصيد 25 نقطة، بعدما حقق الفوز على ألانيا سبور، ليواصل الضغط على جالاتا سراي متصدر المسابقة برصيد 28 نقطة.

ويأتي أميد سبور في المركز الثالث برصيد 23 نقطة، يليه بشكتاش في المركز الرابع برصيد 22 نقطة، بينما يحتل قاسم باشا المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

مباريات قوية تنتظر محمد صلاح مع طرابزون سبور

ويستعد محمد صلاح لخوض سلسلة من المواجهات المهمة مع طرابزون سبور عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، حيث يبدأ الفريق مشواره بمواجهة أيوب سبور يوم 22 نوفمبر على ملعب بابارا بارك.

ويخوض طرابزون سبور مواجهة أوروبية أمام سسكا صوفيا يوم 26 نوفمبر، ضمن منافسات دوري المؤتمر الأوروبي، قبل العودة إلى الدوري التركي لملاقاة جوزتيبي يوم 30 من الشهر ذاته.

كما يلتقي الفريق مع تشوروم يوم 6 ديسمبر، ثم يواجه يابلونك يوم 10 ديسمبر في دوري المؤتمر الأوروبي، قبل خوض مواجهة قوية أمام فنربخشة يوم 13 ديسمبر في الدوري التركي.

وتتواصل ارتباطات طرابزون سبور بمواجهة النجم الأحمر يوم 17 ديسمبر أوروبيًا، ثم كوجالي سبور يوم 21 ديسمبر، في جدول مزدحم يسعى خلاله محمد صلاح إلى مواصلة هز الشباك، وملاحقة متصدر قائمة هدافي الدوري التركي.