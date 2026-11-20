شن عدلي القيعي، مدير تعاقدات الأهلي السابق، وإبراهيم المنيسي، الناقد الرياضي، هجومًا على منتقدي النادي الأهلي، بسبب التقليل من إنجازاته وبطولاته، رغم تتويج فرق النادي بالعديد من الألقاب خلال الفترة الماضية، مؤكدين أن الأهلي يواصل حصد البطولات وتحقيق النجاحات على مختلف المستويات.

وقال إبراهيم المنيسي، خلال برنامج «ملك وكتابة» المذاع على قناة الأهلي، إن الفريق جاء بعد تتويج رجال كرة اليد ببطولة السوبر المصري، عقب مباراة قوية وصعبة أمام الزمالك، مشيدًا بأداء اللاعبين وقدرتهم على حسم اللقب.

وأضاف المنيسي: «شوف كم بطولة حققناها، إحنا جايين بعد بطولة الهاندبول وتتويج أبطال ورجال الهاندبول ببطولة السوبر، ألف مبروك بعد تفوق صعب وشاق ومباراة قوية مع الزمالك، لكن الأهلي بتقول له: يا خايب ياللي مش عارف تحتكر البطولات!».

من جانبه، أعرب عدلي القيعي عن استغرابه من التقليل من الأهلي، رغم ترشحه لجائزة الأندية الأكثر تتويجًا بالبطولات على مستوى العالم، ضمن جوائز جلوب سوكر، مشيرًا إلى أن النادي الإفريقي والعربي الوحيد المرشح في هذا الملف.

وتابع القيعي أن البعض يحاول التقليل من الأهلي بسبب مشاركته في بطولة الكونفدرالية، رغم أن أطرافًا أخرى كانت تتفاخر بالمشاركة في البطولة ذاتها، قائلًا: «أنت بتعايرني بحاجة أنت بتتفخر بيها بقالك 20 سنة».

وأشار إلى أن هناك من يبحث دائمًا عن أي نقطة للانتقاص من فرحة الأهلي وإنجازاته، رغم أن المشهد العالمي يبرز نجاحات النادي في مختلف الألعاب، مؤكدًا أن الأهلي يواصل إثبات مكانته على مستوى البطولات والإنجازات.