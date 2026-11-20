شهدت عروض مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إقبالًا جماهيريًا لافتًا خلال دورته الحالية، حيث نجحت العديد من الأفلام المعروضة في جذب الجمهور ورفع شعار «كامل العدد»، في مؤشر على اتساع قاعدة المهتمين بالسينما، وعدم اقتصار فعاليات المهرجان على النقاد والصحفيين والمتخصصين فقط.

ورصد برنامج «صباح البلد»، خلال مداخلة هاتفية مع الناقد الفني أحمد سعد الدين، أبرز ملامح الإقبال الجماهيري على فعاليات المهرجان، حيث أكد أن الدورة الحالية استطاعت الوصول إلى الجمهور العادي، من خلال تنوع أماكن عرض الأفلام وإتاحة الفرصة أمام شرائح مختلفة لمتابعة الأعمال السينمائية.

عروض مهرجان القاهرة السينمائي تحقق إقبالًا جماهيريًا كبيرًا

وأكد الناقد الفني أحمد سعد الدين أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي نجح في جذب الجمهور بمختلف فئاته، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من العروض شهد حضورًا كثيفًا ورفع لافتة «كامل العدد».

وأوضح أن هذا الإقبال يعكس نجاح المهرجان في توسيع دائرة جمهوره، بحيث لا تقتصر المشاركة على المتخصصين في صناعة السينما، وإنما تمتد إلى المواطنين المهتمين بمشاهدة الأفلام والتعرف على تجارب سينمائية متنوعة.

أماكن متعددة لعرض الأفلام وتوسيع قاعدة الجمهور

وأشار سعد الدين إلى أن إدارة المهرجان حرصت على تقديم العروض السينمائية في عدد كبير من المواقع، من بينها دار الأوبرا المصرية وسينما الزمالك ومول مصر وسينما سيتي ستارز.

وأضاف أن تنوع أماكن العرض ساهم في إتاحة الفرصة أمام جمهور أكبر لمشاهدة الأفلام، والوصول إلى فئات مختلفة من المواطنين، بدلًا من اقتصار الفعاليات على موقع واحد أو جمهور محدد.

نقاشات الجمهور بعد العروض تعزز الثقافة السينمائية

وأوضح الناقد الفني أن أكثر ما لفت انتباهه خلال الدورة الحالية هو النقاشات التي تدور بين المشاهدين عقب انتهاء العروض، وتبادل الآراء والانطباعات حول الأفلام التي شاهدوها.

وأكد أن هذه المناقشات تمثل جانبًا مهمًا من التجربة السينمائية، إذ تسهم في تنمية الذوق الفني وتعزيز الوعي السينمائي لدى الجمهور، من خلال التعرف على وجهات نظر مختلفة ومناقشة الرسائل والأفكار التي تقدمها الأعمال المعروضة.

مشاركة الشباب في المهرجان تمثل نجاحًا مهمًا

ولفت سعد الدين إلى أن المشاركة الكثيفة للشباب في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي تمثل أحد أبرز ملامح النجاح، خاصة مع إتاحة أعمال سينمائية تساعد على زيادة ثقافتهم ومعرفتهم بالفنون المختلفة.

وأشار إلى أهمية استمرار تقديم تجارب سينمائية متنوعة تتيح للشباب فرصة التعرف على مدارس وأساليب مختلفة في صناعة الأفلام، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بالسينما ويرفع مستوى الوعي والثقافة الفنية لديهم.