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فن

شاهد.. هنا الزاهد تشعل التيك توك برفقة أختها

السبت 25/يوليه/2020 - 04:26 ص
هنا الزاهد
هنا الزاهد
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ميرنا محمود
شاركت الفنانة هنا الزاهد  بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك .

وظهرت هنا الزاهد برفقة اختها بمقطع كوميدي من احدي المسرحيات القديمه  لحسن حسني بجملة :انتي ملكوش  اهل ، اب،اخ يربيكم و يكسر ضلوعكم.

وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "الغسالة" مع محمود حميدة، وأحمد حاتم، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.

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كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".

"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
@hannahelzahed

😂😂😂

♬ original sound - hannahelzahed
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