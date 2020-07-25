شاهد.. هنا الزاهد تشعل التيك توك برفقة أختها

شاركت الفنانة هنا الزاهد بفيديو جديد عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات تيك توك .





وظهرت هنا الزاهد برفقة اختها بمقطع كوميدي من احدي المسرحيات القديمه لحسن حسني بجملة :انتي ملكوش اهل ، اب،اخ يربيكم و يكسر ضلوعكم.





وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "الغسالة" مع محمود حميدة، وأحمد حاتم، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.





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