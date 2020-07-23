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فن

هنا الزاهد: البيوت لا تبنى بمال الزوج.. واحمد فهمي يرد

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:28 م
هنا الزاهد وأحمد
هنا الزاهد وأحمد فهمي
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة هنا الزاهد عبر حسابها بفيس بوك بوست لمتابعة لها يقول "البيوت لا تبنى بمال الزوج ولا بجمال الزوجة.. انما تبنى البيوت بالطوب الأحمر".


وعلق أحمد فهمي قائلا "ما هو الطوب الأحمر دا بمال الزوج" لترد هنا الزاهد قائلة "تصدق صح".


وتشارك هنا الزاهد في بطولة فيلم "الغسالة" مع محمود حميدة، وأحمد حاتم، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، وتأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد.


 

كان صناع فيلم "الغسالة" احتفلوا بانتهاء التصوير، ونشرت الشركة المنتجة للعمل صورة عبر حسابها من الكواليس وكتبت "فركش".


"الغسالة" إنتاج مشترك بين شركات "نيو سينشري" و"أفلام مصر العالمية" و"سينرجي"، ويتولى التوزيع محليًَا شركة "دولار فيلم
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