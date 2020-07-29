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تكنولوجيا

وول ستريت جورنال: فيسبوك تدفع مئات الآلاف من الدولارات لمنشئ محتوى تيك توك سرًا.. اعرف السبب

الأربعاء 29/يوليه/2020 - 05:00 ص
فيسبوك تدفع مئات
فيسبوك تدفع مئات الآلاف من الدولارات لمنشئ محتوى تيك توك
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ندى على
كشفت تقارير عن أن تطبيق انستجرام Instagram المملوك لفيسبوك يحاول شراء المشاهير ومنشئى المحتوى في تطبيق الفيديوهات القصيرة  تيك توك للترويج لخاصية Reels التى سيطلقها انستجرام في شهر أغسطس القادم. 

وبحسب تحقيق في  صحيفة  The Wall Street Journal وول ستريت جورنال الأمريكية فإن شركة فيسبوك قد عرضت مئات الآلاف من الدولارات على منشئي المحتوى الذين لديهم أكبر عدد من المتابعين؛ وذلك لعرض فيديوهات الخاصية الجديدة Reels . 


كما دفعت فيسبوك  المزيد من الأموال لمن يوافقون على نشر مقاطع الفيديو الخاصة بهم حصريًا على Reels ، مع التحذير من أن منشئي المحتوى يوقعون اتفاقيات عدم إفشاء للحفاظ على تفاصيل الصفقة بكامل السرية. 

وينظر إلى خاصية Reels الجديدة التى ستطلقها انستجرام خلال أيام على أنها محاولة من فيسبوك للتنافس مع تطبيق تيك توك، حيث أنها عبارة عن فيدوهات قصيرة كالتى يعتمد عليها تيك توك بالأساس. 

وحصلت مجلة فوربس على رد من المتحدث الرسمى باسم فيسبوك، حيث قال إن فيسبوك لديها تاريخ طويل في التواصل مع منشئي المحتوى، والعمل صنع نجوما على انستجرام

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يمثل مارك زوكربيرج، المدير التنفيذى لفيسبوك، وتيم كوك المدير التنفيذي لشركة آبل، وجيف بيزوس، المدير التنفيذي لشركة أمازون، وآخرين، اليوم الأربعاء أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى في سلسلة من الاستجوابات كجزء من تحقيق مستمر لمكافحة الاحتكار في شركات التكنولوجيا الكبرى.
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