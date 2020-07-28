ابتعد عن الإزعاج.. أفضل 5 تطبيقات بديلة لفيسبوك في 2020

يواجه عدد من المستخدمين مشكلات عديدة مع تطبيق التواصل الاجتماعى الأشهر فيسبوك ، لعدة أسباب ترجع إلى الجدل السياسي والاجتماعى المشتعل دائما، في عدد من القضايا، وعدم وجود مجال لممارسة أى أنشطة تتعلق بالتسلية أو التكنولوجيا بشكل عام، وقلة التطبيقات البديلة المعروفة والمنافسة لفيسبوك بالإضافة إلى عدد الاختراقات المتزايد الذى يواجهه مستخدمى التطبيق.





وازداد عدد المستخدمين بشكل كبير على فيسبوك في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وأصبح التطبيق غير مناسب لعدد من الفئات العمرية مثل المراهقين والشباب، وأيضا كبار السن بسبب حالة الجدل الدائمة والمناقشات الساخنة التى ترهق أعصاب وتدمر وقت المستخدمين، الذين أصبحوا في حاجة أكثر لمزيد من أنشطة التسلية، وذكر موقع CNET أفضل 5 تطبيقات بديلة لفيسبوك









1- تطبيق Reddit









وتطبيق Reddit هو تطبيق أمريكي ، ويتم استخدام تطبيق Reddit لنشر العديد من الأشياء المختلفة، مثل الصور والفيديوهات وأيضا المنشورات النصية ، والروابط ، ويتم فيه مناقشة كل الموضوعات، ومشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعى الأخرى، ويمكنك تسجيل حساب عليه للدخول والتعرف على كل ما تريده.





ويستخدم تطبيق Reddit حوالى نصف مليار مستخدم في الشهر، ويجمع التطبيق بين عدد من المزايا التى قد تشمل مزايا فيسبوك و تويتر معا حيث يتم تداول موضوعات شخصية وصور وفيديوهات وغيرها من الأنشطة.





2- تطبيق Vero

ويحتوى تطبيق Veroعلى معظم الأنشطة من مشاركة الصور والفيديوهات وغيرها، كما أنه يعطى تحكمًا أكبر في من يرى المنشورات، ويمنح تنظيم شبكة المعارف أو الأصدقاء المقربين ثم حدد المستخدمين الذين شاهدوا أحدث صورة أو رابط أغنية أو توصية فيلم أو مقالة إخبارية في موجز الأخبار الخاص بهم، يمكن للمستخدمين أيضًا إرسال اتصالات في التطبيق.





3- تطبيق Minds









لديه الكثير من الميزات التي تجعله يتفوق على Facebook بالإضافة إلى الخصوصية الشديدة التى يتمتع بها التطبيق، حيث يحتوي التطبيق على الكثير من الميزات التى تنافس Facebook فيسبوك مثل تحديثات الحالة ، وتسجيلات الوصول ، والصور ، ومشاركات الفيديو ، وموجز الأخبار ، والمجموعات ، والمدونات ، والمزيد، ولكن على مصدر مفتوح واجتماعي لامركزي حيث يمكنك أيضًا الدردشة بشكل خاص في التطبيق في برنامج المراسلة المشفر داخل التطبيق.





4- تطبيق Ello





يتميز التطبيق بأنه بديل أكثر خصوصية وخالى من الإعلانات لـ Facebook ، التى انفجرت شعبيتها في عام 2014 في ذروة الجدل حول سياسة ويعتبر من أفضل التطبيقات على وسائل التواصل الاجتماعى ويشبه تطبيق Pinterest للمبدعين ، ويتميز بوجود عدد كبير من الفنانون والموسيقيون والمصورون والمزيد لنشر أعمالهم عليه، وهو بخلاف مواقع الشبكات الأكثر شيوعًا الأخرى ، ويتميز بالخصوصية الشديدة.





5- تطبيق Nextdoor









يُعد تطبيق Nextdoor للهواتف المحمولة لنظامي التشغيل Android و iOS طريقة رائعة للأشخاص لمواكبة المشاهير وحياتهم و آخر الأنشطة الترفيهية ويمكن فيه بيع وترويج الأشياء بسهولة ؛ حيث من الممكن أن تجد عليه أى شئ حول ما تحتاجه في حياتك أو أعمالك، ويضمن التطبيق حماية المستخدمين وتشفير بياناتهم.



