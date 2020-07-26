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تكنولوجيا

بعد إطلاق App Lock.. فيسبوك تقضي على Zoom بهذه الميزات

الأحد 26/يوليه/2020 - 01:01 ص
بعد إطلاق App Lock
بعد إطلاق App Lock .. فيسبوك تقضى على ماسنجر بهذه الميزات
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ندى على
واجه تطبيق مكالمات الفيديو Zoom زووم، العديد من المشكلات في الآونة الأخيرة، والتى تتعلق بتسريب خصوصية المستخدمين، واختراق خصوصيتهم في أثناء إجراء مكالمات الفيديو، وبعد أن زاد التطبيق بشكل كبير؛ أخذ في التراجع بشكل ملحوظ، ومؤخرا أطلقت فيسبوك ميزة مهمة لتطبيقها Messenger Rooms لتقضى بدورها على تطبيق Zoom ومشكلاته. 

وبحسب مجلة "فوربس"؛ فإن الميزة التى أطلقتها فيسبوك منذ أيام، وهى خاصية App Lock ، تتيح القيام بإعداد الخصوصية عن طريق إمكانية تفعيل ميزة الأمان، وهى التعرف على الوجه Face ID أو بصمة الأصبع Touch ID. 


وأتاحت فيسبوك هذه الخاصية لمستخدمى تطبيق الرسائل ماسنجر، وكذلك تطبيق مكالماتها للفيديو Messenger Rooms ؛ لقفل وحماية المحادثات الخاصة بالمستخدمين بعد فترة زمنية محددة، وهي ميزة يفتقر إليها تطبيق التراسل منذ إطلاقه.  

ويتميز تطبيق Messenger Rooms بعدد من المميزات التى تجعله يقضى على تطبيق  Zoom بعد إطلاق خاصية App Lock أو القفل، وهى : 

- يمكن إطلاق مكالمات فيديو جماعية قابلة للانضمام مباشرةً من فيسبوك أو Messenger ماسنجر، وسيتمكن مستخدمو تطبيق Messenger Rooms  من دعوة المشاركين؛ حتى إذا لم يكونوا على فيسبوك .

- وعند الاشتراك في التطبيق وقبول دعوة المشاركين فى Messenger Rooms، يمكن للمستخدمين قفل رسائلهم ومكالماتهم فورا عن طريق استخدام Messenger Rooms. 

- وباستخدام خاصية App Lock؛ يمكن تأمين 50 مستخدما دفعة واحدة، وذلك على عكس تطبيق Zoom الذى حذرت منه معظم المؤسسات والشركات الكبرى، مثل ناسا وجوجل ومجلس الشيوخ الأمريكي. 
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