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تكنولوجيا

مستخدمون يقاضون شركة مايكروسوفت لتسريب بياناتهم مع فيسبوك

السبت 25/يوليه/2020 - 07:01 ص
مستخدمون يقاضون شركة
مستخدمون يقاضون شركة مايكروسوفت لتسريب بياناتهم مع فيسبوك
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ندى على
قامت مجموعة من مستخدمى نظام Office 365 من شركة مايكروسوفت Microsoft في الولايات المتحدة الأمريكية، برفع دعوى قضائية على الشركة لقيامها بمشاركة البيانات الشخصية لهم مع تطبيقات فيسبوك وعدد من التطبيقات الأخرى دون موافقتهم. 

وبحسب موقع Tech Radar فإن التهمة التى وجهها مستخدمو Office 365 ضد مايكروسوفت هى خرق تعهدها بعدم إعطاء بيانات العملاء أى تطبيقات أخرى إلا عند الضرورة القصوى وهو ما لم يحدث. 


وأكد أصحاب الدعوى أنهم ليسوا الوحيدون الذين قامت الشركة بتسريب ومشاركة بياناتهم، إنما اكتشفوا أن هناك المئات من المستخدمين الآخرين، ولكنهم لم يقوما باتخاذ خطوات ايجابية مثلهم.  

ووجهت المحكمة ضد مايكروسوفت استخدام رسائل البريد الإلكتروني للعملاء والمستندات والمذكرات ومواعيدهم الشخصية وبيانات الموقع وغيرها ومشاركتها مع التطبيقات الأخرى بسبب الإعلانات بطريقة تنتهك قانون التنصت الأمريكي قانون كلاود للبيانات المخزنة وقوانين حماية المستهلك. 

وفى وقت سابق، قرر عدد من مستخدمى آيفون رفع قضية على تطبيق LinkedIn لينكد إن للوظائف بسبب تخزين معلومات مستخدمى هواتف آيفون والتجسس على بياناتهم أثناء البحث على حافظة clipboard دون معرفتهم. 



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