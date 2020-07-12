مستخدمو آيفون في أمريكا يقاضون لينكد إن بسبب تخزين البيانات سرا

كشفت تقارير أن تطبيق LinkedIn لينكد إن للوظائف من الممكن أن يواجه دعاوى قضائية بسبب تخزين معلومات مستخدمى هواتف آيفون والتجسس على بياناتهم أثناء البحث على حافظة clipboard.









وبحسب وكالة رويترز فإن عدد من مستخدمى الآيفون قرروا رفع قضية على التطبيق لسرقة بياناتهم ومعلوماتهم الشخصية، من خلال السماح لأذونات في التطبيق تتجسس على نشاط المستخدمين.









وأخبر شخص يدعى Adam Bauer من مستخدمى آيفون وكالة رويترز بأنه رفع قضية بالفعل على التطبيق، لاختراق بياناته الشخصية، ولانتهاكه قانون كاليفورنيا بحماية البيانات الشخصية، وعدم التجسس عليها دون إذن المستخدمين.









كانت منصة لينكد قالت إن إيقاف تطبيقها من تخزين بيانات ومعلومات المستخدمين ونسخها من حافظة clipboard في هواتف آيفون وأجهزة آيباد وذلك بفضل ميزة الخصوصية التى أصدرتها آبل لأجهزتها، في نظام التشغيل الجديد iOS 14 ، والتى ستقوم بإخبار المستخدمين بالتطبيقات التى تقوم بتخزين بياناتهم، جعل العديد من التطبيقات بالتراجع عن تتبع وتحزين البيانات.









وفى تصريح لموقع ZDNet قال مسئول في منصة LinkedIn لينكد إن : " نحن لا نخزن أو ننقل محتويات حافظة clipboard في أجهزة آيفون ، ومن الممكن أن يكون الأمر قد حدث عن طريق الخطأ، ولكننا نخطط لوقفها".



