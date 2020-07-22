تطبيق «لينكد إن» للتوظيف يُسرِّح 1000 موظف

أعلن تطبيق التوظيف LinkedIn لينكد إن، والمملوك لشركة مايكروسوفت، أنه سيقوم بالتخلى عن 6 % من قوة العمالة لديه بسبب الأزمة المالية الموجودة حاليا والناتجة عن فيروس كورونا





وبحسب شبكة ABC News الأمريكية فإن الرئيس التنفيذى ل لينكد إن قال إنهم سيضطرون للتخلى عن حوالى 1000 موظف، بسبب الأزمة المالية الحالية، وإنهم سيقومون بتسريح الوظائف التى ليس لها تأثير كبير، وأصبح لا يحتاجها لينكد إن بشكل ضروى.





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ويمكن للموظفين الذين سيغادرون الاحتفاظ بأجهزتهم التي يوفرها LinkedIn وتلقى على الأقل عشرة أسابيع من مكافأة نهاية الخدمة.، كما سيوفر لينكد إن 12 شهرًا من التأمين الصحي المستمر لهؤلاء الموظفين الذين سيتم تسريحهم في الولايات المتحدة وستة أشهر للأشخاص في الدول الأخرى .





وأدى تفشي فيروس كورونا إلى تعطيل الأعمال بشكل عام على مستوى العالم ، مما أدى إلى إغلاق آلاف الشركات بينما أجبر آخرين على تسريح أعداد كبيرة من الموظفين بسبب إصابتهم بالمرض .





وتباطأ التوظيف بشكل كبير في ظل عدد الأشخاص الذين يتقدمون بطلب للحصول على مساعدة البطالة في الولايات المتحدة، خصوصا مع تزايد معدلات البطالة بشكل كبير جدا، مع خسارة الكثيرين للتأمين الصحى.



