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تكنولوجيا

للمرة الثانية.. ثغرات خطيرة في ويندوز 10 تضر بجهازك.. وإليك الحل

السبت 18/يوليه/2020 - 12:02 ص
ثغرات خطيرة في ويندوز
ثغرات خطيرة في ويندوز 10 تضر بجهازك
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ندى على
يبدو أن تحديث شهر مايو لنسخة  Windows 10 ويندوز 10، لا يزال يحتوى على العديد من المشكلات، والثغرات الخطيرة، فبعد أن حذرت شركة مايكروسوفت مستخدمى ويندوز 10 من عدم القيام بتحديث الويندوز بسبب وجود ثغرات خطيرة في نظام الويندوز تؤثر على ملايين المستخدمين وتجعلهم عرضة للاختراق فى أى وقت، أصبحت هناك مشكلة أخرى كبيرة تهدد المستخدمين. 

وبحسب موقع Tech Radar فإنه قد تم اكتشاف عدد من الثغرات في الويندوز يمكن أن تعوق أداء أجهزة الكمبيوتر، أثناء تشغيله، والتى تعمل على توقفه فجأة دون سابق إنذار. 


ولا تقتصر الثغرات على مشكلات أداء الأجهزة وتعطلها فقط، وإنما تمتد لعدد كبير من الألعاب، حيث تعمل على إبطاء الألعاب بشكل ملحوظ، الأمر الذى يجعل المستخدمون بإجراء إعادة تشغيل أكثر من مرة. 

واشتكى عدد كبير من مستخدمى تطبيق Reddit أنهم يواجهون عدة مشكلات في ويندوز 10 عند فتح واستحدام بعض الالعاب على الويندوز وهو الأمر الذى لم يكن موجودا في السابق. 

كما لاحظ البعض الآخر مشكلات في تطبيق الأفلام والبرامج التلفزيونية في Windows 10 ، وأعطالًا مختلفة ، عادةً بعد استئناف الكمبيوتر الشخصي من وضع السكون وعند استخدام متصفحات الويب ، بما في ذلك Firefox و Microsoft Edge .

وفقا للموقع فإن الحل الوحيد الوحيد للمشكلة هو التراجع ، والعودة إلى الإصدار السابق من Windows 10 قبل تثبيت تحديث مايو 2020 ، حيث أنه من الواضح أن هذا أبعد ما يكون عن الحل المثالي ، ولكن قد يكون أفضل من الالتزام بالترقية إذا كنت تتعرض لبعض الآثار الجانبية الأكثر إزعاجًا التي يبدو أن هذا العيب يسببها. 

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