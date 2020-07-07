مايكروسوفت تلغي ميزة مهمة في ويندوز 10

تعتزم شركة مايكروسوفت إيقاف واحدة من أفضل ميزات نظام التشغيل Windows 10 ويندوز 10، وهى ميزة System applet وذلك عن طريق استبدالها بخاصية أخرى وهى Settings app أو تطبيق الإعدادات، والتى تم تقديمها لأول مرة مع Windows 8.





وبحسب موقع TechRadar فإن هذا الأمر سيزعج الكثيرين من مستخدمى ويندوز 10 لأن ميزة System applet الموجودة في لوحة التحكم أو Control Panel تمكن المستخدمين من معرفة المعالج وكمية ذاكرة الوصول العشوائي التي تم بتثبيتها إلى جانب روابط سريعة إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.









ولإيقاف ميزة System applet أصدرت مايكروسوفت تحديث بإصدار Windows 10 Build 20161 للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال ميزة Settings app أو تطبيق الإعدادات .





وفقا لعدد من الخبراء فإن مايكروسوفت لابد أن تختبر أولا ميزة تطبيق الإعدادات وتختبر كفائتها قبل تقديمها للمستخدمين حتى لا تتعقد الامور بشكل كبير، خاصة أن ويندوز 10 يعانى من عدة مشكلات كبيرة، خاصة في الآونة الأخيرة.





وكانت شركة مايكروسوفت، قد حذرت مستخدمى ويندوز 10 من عدم القيام بتحديث الويندوز بسبب وجود ثغرات خطيرة في نظام الويندوز تؤثر على ملايين المستخدمين وتجعلهم عرضة للاختراق فى أى وقت، حيث وجدت الشركة مؤخرا أكثر من 100 ثغرة في ويندوز 10، وتعد 16 من هذه الثغرات شديدة الخطورة.



