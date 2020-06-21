مايكروسوفت تمكن جوجل كروم من إصلاح مشكلات الذاكرة في ويندوز 10

تعمل شركة مايكروسوفت على إصلاح عدد من مشكلات ذاكرة المتصفحات الخاصة بمتفصح Edge التابع للشركة، كما سمحت بإصلاح متصفح جوجل كروم Google Chrome من خلال تحديث نظام ويندوز 10 لإدارة الذاكرة.





وبحسب موقع CNET التقنى فإن مايكروسوفت تعمل على تقليل استخدام الذاكرة في متصفحى لإيدج وكروم بنسبة تصل إلى 27٪ في ويندوز 10 ، كما قامت بإدخال عدد من المميزات سمحت بتخفيف المتصفحات لتعمل بشكل جيد.









وسمحت مايكروسوفت لمتصفح جوجل كروم من إصلاح مشكلات الذاكرة عند طريق تخفيض استخدامها، ولكنها طالبت المطورين في شركة جوجل من معالجة التحديثات الأخيرة في متصفحها أولا والتى أدت إلى اختراق بيانات 32 مليون مستخدم.





ومؤخرا، عانى مستخدمو ويندوز 10 من شركة مايكروسوفت من عدم القيام بتحديث الويندوز بسبب وجود بعض الثغرات الخطيرة في نظام الويندوز والتى أثرت على ملايين المستخدمين.



