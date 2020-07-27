3 أسباب تجعلك لا تستخدم تطبيق ماسنجر Messenger .. وإليك البديل

كثيرا ما تدور التساؤلات حول مدى تشفير الرسائل الموجودة في تطبيقات فيسبوك سواء ماسنجر وواتس آب ، وغيرها، وسياسة الخصوصية المتبعة من الشركة في تشفير وحماية المستخدمين، ومع كل اختراق وسرقة بيانات للمستخدمين تتجدد الأسئلة مرة أخرى. وواتس آبالمتبعة









وكشف تقرير من مجلة فوربس أن تطبيق الرسائل في فيسبوك، Messenger ماسنجر ليس آمنا وأن الرسائل الموجودة فيه يمكن لأي أحد الاطلاع عليها في أى وقت، وأوضح التقرير عدة أسباب لتجنب استخدام تطبيق ماسنجر وهى :













1- لا يقوم Messenger ماسنجر بتشفير الرسائل إلا في حالة الرسائل السرية

ولدى ماسنجر خاصية مميزة وهي الرسائل السرية ، وهذه الخاصية فقط هى التى يتم فيها تشفير الرسائل بشكل كبير، أما الرسائل العادية فهى ليست مشفرة ويمكن اختراقها في أى وقت.









2- التشفير الكامل في تطبيق Messenger ماسنجر سيستغرق سنوات

وفقا لفوربس فإن المدير التنفيذي مارك زوكربيرج نفسه اعترف بهذا الأمر، حيث قال إن التشفير الموجود في الوقت الحالى جيد، ولكن التشفير الكامل سيستغرق سنوات.









3- الاختراق في ماسنجر ليس شخصيا وإنما متخصص

ويقول جيك مور، خبير الأمن الإلكترونى إن الاختراق في ماسنجر سيكون بشكل كارثى أكبر عند اختراقه من قبل هاكرز ونشر الرسائل والصور على مواقع الإنترنت، مثلما حدث مع واتسآب، وليس بشكل شخصي كما يظن البعض.





الحل في التغلب على مشكلة التشفير

وبحسب فوربس فإنه يمكن للمستخدمين الانتقال فورا إلى تطبيق الرسائل Apple iMessage إذا كنت من مستخدمى نظام iOS من آبل لهواتف آيفون وأجهزة آيباد، أما بالنسبة لهواتف أندرويد فيمكنهم الانتقال لخدمة RCS من جوجل، كما أن تطبيقات مثل تيليجرام Telegram تتمتع بقدر كاف من الأمان ولكن ليست آمنة بسبب الجرائم التي تحدث عليها.



