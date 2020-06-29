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تكنولوجيا

لحماية رسائلك من الاختراق.. ميزة سرية فى ماسنجر لا يعرفها الكثيرون

الإثنين 29/يونيو/2020 - 05:01 ص
ميزة سرية فى ماسنجر
ميزة سرية فى ماسنجر لا يعرفها الكثيرون
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ندى على
يستخدم تطبيق المراسلة Messenger ماسنجر، المملوك لفيسبوك أكثر من مليار مستخدم حول العالم ، مما يجعله واحدًا من خدمات المراسلة الأكثر شعبية في العالم، ويمكنك استخدام التطبيق لإرسال النصوص والصور ومقاطع الفيديو وغيرها بسهولة إلى الأشخاص كما أنه يربط الناس بالشركات والمنظمات.

وغالبًا ما يكون هناك حالات انتهاك للخصوصية ، مما يعني أن الرسائل التى تقوم بإرسالها بما فيها الصور والفيديوهات تتعرض للانتهاك والتسريب ، ولكن هناك حلا آخر لمستخدمى ماسنجر للحفاظ على إجراء محادثات سرية ومشفرة. 


وبحسب موقع HotBot فإن هناك ميزة سرية في تطبيق Messenger ماسنجر، وهى ميزة المحادثات السرية، داخل تطبيق ماسنجر، وتقوم  بتشفير جميع الرسائل بين المستخدمين، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي شخص باستثناء الأشخاص المشاركين في المحادثة رؤية الرسائل. 

ويمكن للمستخدمين قراءة هذه الدردشات فقط على أجهزتهم، مما يحد من طرق الاختراق، وتسريب البيانات، كما تحتوي المحادثات السرية أيضًا على خيار تحديد تاريخ انتهاء صلاحية لرسائلك ، مما يعني أنه بعد فترة معينة من الوقت سيتم حذفها من الدردشة، وذلك لتجنب إرسال معلومات حساسة من خلال هذه الدردشات. 

وتسمح لك المحادثات السرية في تطبيق ماسنجر بإجراء محادثات ثنائية فقط بدلًا من المحادثات الجماعية، ولكن لا يمكنك استخدام خاصية الدفع الإلكترونى من خلال المحادثات السرية، وتوجد الميزة على تطبيق ماسنجر  للهاتف فقط ، وليست موجودة على برنامج Facebook فيسبوك لسطح المكتب لأجهزة الكمبيوتر واللاب توب. 

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