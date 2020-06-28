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تكنولوجيا

فيسبوك تطلق خاصية الوضع المظلم لتطبيقها على هواتف آيفون

الأحد 28/يونيو/2020 - 07:03 ص
أخيرا. فيسبوك تبدأ
أخيرا. فيسبوك تبدأ إطلاق الوضع المظلم لتطبيقها على هواتف آيف
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ندى على
أطلقت شركة فيسبوك Facebook  خاصية الوضع المظلم dark mode على تطبيقها لمستخدمى هواتف آيفون وأجهزة آيباد، بعد إطلاقه على تطبيقاتها ماسنجر وانستجرام و واتسآب. 

وبحسب موقع WCCFtech فإن فيسبوك  تأخرت كثيرا في بدء إطلاق خاصية الوضع المظلم  لمستخدمى أنظمة iOS ، حيث كانت معظم الشركات قد أتاحته منذ فترة كبيرة لكل مستخدميها وأيضا لمعظم التطبيقات. 


وأتاحت فيسبوك خاصية الوضع المظلم لعدد محدود حتى الآن من مستخدمى iOS ، حيث من المفترض أن تتوسع في طرحه على أكبر عدد ممكن من المستخدمين في فترة قصيرة. 

وتطلق فيسبوك عمليات طرح تدريجي مع ميزات جديدة لتطبيقاتها وخدمات الويب، مثلما تفعل شركة جوجل، ويرجع السبب وراء عمليات الطرح التدريجي هو إجراء اختبار الميزات بشكل صحيح قبل إتاحتها لجميع مليارات المستخدمين.

ومؤخرا، كشفت تسريبات، عن أن شركة جوجل، تعمل على تطوير خاصية الوضع المظلم لخدمة خرائطها Google Maps، والتى تم رصد عدد من الخصائص الجديدة فيها، تجعلها تتميز عن أى تطبيق آخر حصل على نفس الميزة.  

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