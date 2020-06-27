AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

تطبيق Viber ينضم لحملة المقاطعين لفيسبوك بسبب ازدياد خطاب الكراهية

السبت 27/يونيو/2020 - 02:06 ص
تطبيق Viber ينضم
تطبيق Viber ينضم لحملة المقاطعين لفيسبوك
Advertisements
ندى على
قال الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة Viber فايبر، Djamel Agaoua، إن التطبيق سيقطع جميع علاقاته مع شركة فيسبوك، بسبب الانتهاكات المتعددة من الشركة، وكذلك الفشل في مكافحة خطاب الكراهية. 

وبحسب موقع CNET فإن تطبيق Viber الذى يضم أكثر من مليار مستخدم، سيقوم بوقف جميع نفقات الإعلانات الخاصة به على منصة فيسبوك، كما يخطط لعدم ربط التطبيق مع المواقع الأخرى لفيسبوك ومن ضمنها تطبيق Giphy


وأضاف  Agaoua إن فيسبوك يواصل إظهار صورة سيئة في عالم اليوم ، من سوء إدارة الشركة للبيانات وانعدام الخصوصية في تطبيقاتها ، إلى موقفها الفاضح لتجنب الخطوات اللازمة لحماية الجمهور من الخطاب العنيف والخطير، لذا يجب على الشركات اتخاذ موقف واضح. 

ويأمل تطبيق Viber أن يخدم قراره حملة المقاطعة التى تقوم بها عدد من الشركات الكبرى، بسبب ازدياد خطاب الكراهية والتحريض على العنف على منصة فيسبوك. 

وقامت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon بسحب إعلاناتها من موقعى فيسبوك Facebook و انستجرام Instagram، بالإضافة إلى عدة شركات كبرى أخرى منها The North Face و Magnolia Pictures و Eileen Fisher وذلك في إطار حملة مقاطعة كبرى تقوم بها الشركات ضد فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية على منصتها. 


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

واتساب يتهم شركة إسرائيلية بالتجسس على مكالمات مستخدميه

لدمجها مع إنستجرام.. فيسبوك تستحوذ على أكبر موقع لملصقات GIF

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. كاميرا هاتف تخترق الملابس والبلاستيك.. وأول رد من الصين على حظر هواوي

هل أزال مؤسس فيسبوك صوره المضحكة من تطبيق GIPHY قبل شرائه؟.. اعرف القصة

آبل وجوجل يحدثان خرائطهما للشارع المواجه للبيت الأبيض إلى حياة السود مهمة.. فيديو

مارك زوكربيرج يعلن سياسية فيسبوك الجديدة للانتخابات الأمريكية

ترشيحاتنا

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

مصري 100%.. مدير إيفا فارما للأدوية يكشف تفاصيل عقار علاج كورونا

الرئاسة: تم التوافق على عدم اتخاذ أي إجراء أحادي أو بدء ملء سد النهضة بدون اتفاق.. فيديو

بعد تصنيعه في مصر.. تعرف على سعر جرعة عقار ريمديسفير.. فيديو

بالكاش مايوه.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار رفقة ابنتها

اجتماع طارئ لمجلس الزمالك غدا

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟.. الإفتاء ترد

مفاجأة سارة.. دواء لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويعالج فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

9 علامات لا تغفلها.. أعراض نقص فيتامين د

فيروس كورونا يضرب الوسط الفني.. وفاة أول فنان عربي بعد أيام من إصابته

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتين فى الاسبوع.. ماسك الشوفان مع العسل للبشرة الدهنية

لعشاق السى فوود.. طريقة تحضير بلح البحر بالكريمة

بعد صورتها معه فى المنزل.. 10 صور لـ ياسمين عبد العزيز مع زوجها أحمد العوضى