تطبيق Viber ينضم لحملة المقاطعين لفيسبوك بسبب ازدياد خطاب الكراهية

قال الرئيس التنفيذي لتطبيق المراسلة Viber فايبر، Djamel Agaoua، إن التطبيق سيقطع جميع علاقاته مع شركة فيسبوك ، بسبب الانتهاكات المتعددة من الشركة، وكذلك الفشل في مكافحة خطاب الكراهية.





وبحسب موقع CNET فإن تطبيق Viber الذى يضم أكثر من مليار مستخدم، سيقوم بوقف جميع نفقات الإعلانات الخاصة به على منصة فيسبوك، كما يخطط لعدم ربط التطبيق مع المواقع الأخرى لفيسبوك ومن ضمنها تطبيق Giphy





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وأضاف Agaoua إن فيسبوك يواصل إظهار صورة سيئة في عالم اليوم ، من سوء إدارة الشركة للبيانات وانعدام الخصوصية في تطبيقاتها ، إلى موقفها الفاضح لتجنب الخطوات اللازمة لحماية الجمهور من الخطاب العنيف والخطير، لذا يجب على الشركات اتخاذ موقف واضح.





ويأمل تطبيق Viber أن يخدم قراره حملة المقاطعة التى تقوم بها عدد من الشركات الكبرى، بسبب ازدياد خطاب الكراهية والتحريض على العنف على منصة فيسبوك.





وقامت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon بسحب إعلاناتها من موقعى فيسبوك Facebook و انستجرام Instagram، بالإضافة إلى عدة شركات كبرى أخرى منها The North Face و Magnolia Pictures و Eileen Fisher وذلك في إطار حملة مقاطعة كبرى تقوم بها الشركات ضد فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية على منصتها.







