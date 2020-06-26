AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

أكبر شركة اتصالات أمريكية تقاطع فيسبوك بسبب خطاب الكراهية المتزايد

الجمعة 26/يونيو/2020 - 11:00 م
كبر شركة إتصالات
كبر شركة إتصالات أمريكية تقاطع فيسبوك بسبب خطاب الكراهية الم
Advertisements
ندى على
قامت شركة الاتصالات الأمريكية Verizon بسحب إعلاناتها من موقعى فيسبوك Facebook و انستجرام Instagram، وذلك في إطار حملة مقاطعة كبرى تقوم بها الشركات ضد فيسبوك بسبب تزايد خطاب الكراهية على منصتها. 

وبحسب صحيفة الجارديان البريطانية فإن شركة Verizon وهى  أكبر شركة إتصالات في الولايات المتحدة، أصبحت أحدث شركة تقاطع فيسبوك بعدة عدة شركات كبرى أخرى منها The North Face و Magnolia Pictures و Eileen Fisher وغيرها. 


وقال مسؤول الإعلام في شركة Verizon في بيان إن الشركة لديها سياسات صارمة للمحتوى ولن نتسامح مطلقا وعندما يتم انتهاكها سنتخذ اجراء، وسنوقف إعلاناتنا مؤقتًا حتى تتمكن شركة فيسبوك من إنشاء حل مقبول يجعلنا متسقين مع ما قمنا به الشركاء الآخرين. 

وأنفقت شركة Verizon حوالي 2 مليون دولار أمريكى للإعلان على مواقع فيسبوك في الشهر الماضي، فقط، فيما يجنى فيسبوك 70 مليار دولار من عائدات الإعلانات السنوية . 

وفقا لحملة المقاطعة  فإن فيسبوك فشل في معالجة المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية وترك العديد من المتعصبين من القوميين البيض وحركات النازيين الجدد ، بالتمييز العنصرى ضد الملونين والمهاجرين والأقليات الأخرى. 

وكانت عدة منظمات منها NAACP ضد التمييز العنصرى، قد أطلقت حملة Stop Hate for Profit أوقفوا الكراهية من أجل الربح، وذلك للضغط على فيسبوك لوقف خطابات الكراهية. 

وكان موقع فيسبوك رفض حذف منشور للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب،  أثار غضبا كبيرا بين المواطنين، بسبب الاحتجاجات الأخيرة، والتى يقول فيها  أنه عندما " يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار" ، مما اعتبره البعض تحريضا على ما يحدث من احتجاجات  عنيفة تشهدها الولايات المتحدة، فيما حذفها موقع تويتر وعدة مواقع أخرى. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

من بينها فيسبوك وآبل وأمازون .. شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى تواجه العنصرية بالتبرعات

نيويورك تعلن حظر التجول حتى نهاية الأسبوع بسبب الاحتجاجات

فيسبوك تزيل مئات الحسابات التي تحرض على الكراهية

فيسبوك يحذف مئات الحسابات لمنع انتشار الكراهية فى العالم

فيسبوك يحذف 88 إعلانا لـ ترامب..بسبب نازية هتلر والتحريض على الكراهية

ترامب ومواقع التواصل don't mix.. حرب واستهداف وعقاب متبادل بين الطرفين

ترشيحاتنا

انهى أحلى؟.. رضوى الشربيني تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

أقوى مشروب للمناعة .. 3 طرق لعمل عصير الليمون المغذي

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

رئيس الصفاقسي في حوار لـ صدى البلد: المثلوثي أنهى اتفاقه مع الزمالك.. لقب نادي القرن من حق الأهلي.. وهذه حقيقة مفاوضاتنا مع جيرالدو

شفاء 16737.. الصحة: ارتفاع جديد فى عدد حالات التعافي من كورونا

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

AdvertisementS

بعد أيام من إصابته.. وفاة أول فنان عربي بـ فيروس كورونا

بوزن زائد.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل حول حملها من أحمد العوضي

القصة الكاملة لمقتل طفلتين على يد والدتهما بشبرا الخيمة .. المتهمة: ريحتهم من العذاب .. فكرونى بلعب معاهم وقالوا هنموت يا ماما

مفاجأة سارة.. علاج لكورونا بالأسواق خلال أسبوعين ويشفى فى 4 أيام فقط

الخلاص يقترب.. الصحة العالمية: لقاح مضاد لـ كورونا على الأبواب

أراد الاستمتاع بشهواته مع سيدة يرافقها.. طبيب يكشف السبب النفسي وراء تخطيط مرتكب جريمة فتاة الدقهلية

اتفاق مصر والسودان وإثيوبيا على تأجيل ملء خزان سد النهضة

بسبب كورونا.. إيطاليا تنشر الجيش للسيطرة على اشتباكات قرب نابولى

صندوق النقد الدولي يوافق على قرض جديد لمصر بـ 5.2 مليار دولار

100 لقاح و30 مليار دولار.. الصحة العالمية تصدم الجميع بشأن موعد لقاح كورونا..فيديو

وصفه بـ "المثمر".. أول تعليق من رئيس وزراء إثيوبيا على اجتماع الاتحاد الإفريقي عن سد النهضة

السيسى يصدر قرارا بترقية العصار لرتبة فريق فخري..ومنحه وشاح النيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتكار جديد للوقاية من عدوى كورونا في المطاعم والمقاهي.. شاهد

بالكاجوال الجذاب.. كارمن سليمان تتألق رفقة زوجها وابنها.. شاهد

بـ كاش مايوه.. غادة عبد الرازق تثير الجدل برفقة ابنتها على البحر