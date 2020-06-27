لمواجهة خطاب الكراهية.. فيسبوك يضع ملصقات تحذيرية على أي منشورات تنتهك سياسته

قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك، Mark Zuckerberg مارك زوكربيرج، إنه سيتم وضع ملصقات تحذيرية على أى منشورات تنتهك سياسة فيسبوك الجديدة، ومن ضمنها خطابات الكراهية والتحريض على العنف.





وأضاف زوكربيرج أن فيسبوك سيتوسع في سياسة مراجعة المحتوى التى كان قد وعد بها منذ ثلاثة أسابيع، حيث تضمن مكافحة خطاب الكراهية بشكل كبير، وكذلك حفظ حقوق المستخدمين، وضمان تعرضهم لاذى نفسي أو بدنى.









وفي بث مباشر له على صفحته بموقع فيسبوك ، أعلن زوكربيرج أن سياسة التوسع في مراجعة المحتوى الجديدة، ستشمل حظر أى خطاب من شأنه التحريض على العنف بسبب الدين أو العرق أو اللون، كما سيتم أى منشورات تحمل محتوى ضد المهاجرين.





كما سيتم مراجعة المنشورات المتعلقة ببث أخبار كاذبة أو معلومات خاطئة لتضليل المواطنين الأمركيين للتأثير علي آرائهم بشأن الانتخابات الأمريكية القادمة.





وكانت عدد من كبرى الشركات الأمريكية قامت بمقاطعة فيسبوك، ووقف إعلاناتها على المنصة، بسبب ازدياد خطاب الكراهية، حيث شملت حملة المقاطعة شركات Verizon و The North Face و Eileen Fisher و Magnolia Pictures .



