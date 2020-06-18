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تكنولوجيا

فيسبوك يحذف مئات الحسابات لمنع انتشار الكراهية فى العالم

الخميس 18/يونيو/2020 - 12:00 م
فيسبوك يحذف مئات
فيسبوك يحذف مئات الحسابات لمنع انتشار الكراهية فى العالم
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قسم التكنولوجيا
أصدرت شركة فيسبوك Facebook عملاق التواصل الاجتماعى، قرارًا بحذف مئات الحسابات التى تحض على الكراهية والعنف، وذلك بعد منشورات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل فى جميع أنحاء العالم.


وذكر موقع Engadget التقنى، أن شركة فيسبوك اتخذت إجراءات ضد  المنشورات التى تتعلق بالكراهية، وذلك من خلال حظر 200 حساب شخصى يتعلق بمجموعات تروج للعنف مثل Proud Boys وAmerican Guard، كما أكدت الشركة أنها حذفت 500 حساب وأكثر من 300 حساب عبر "إنستجرام".


وبدأت منصة فيسبوك فى استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي لإيقاف انتشار المنشورات والتعليقات التي تحرض على الكراهية والعنصرية، بالإضافة إلى إلغاء الحسابات التي تضم منشورات عدائية.


وقال مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ فيسبوك، إن الشركة تراجع سياساتها المتعلقة بالإشراف على المحتوى بعد أن انتقد موظفو الشركة رئيسهم بسبب رفضه إزالة مشاركات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.


ويعمل موقع فيسبوك Facebook على وقف انتشار الصفحات والمجموعات المتعلقة بكلمة boogaloo منذ شهر مايو الماضى، وهى تعنى المجموعات المتطرفة اليمينية وتدعو إلى فكرة الحرب الأهلية الأمريكية الثانية.
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