قرار هام من فيسبوك.. منع أي إعلان خلال الانتخابات الأمريكية في نوفمبر المقبل

قررت شركة فيسبوك أكبر موقع التواصل الاجتماعي الأشهر، حظر كل الإعلانات الرسمية الأجنبية خلال فترة الانتخابات الأمريكية ، التي ستجري في نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت وسائل اعلام متفرقة.





وسيسمح موقع فيسبوك للمستخدمين بإخفاء جميع الإعلانات السياسية التي تروج للمرشحين.





وقررت شركة فيسبوك اتخاذ هذه الخطوة منعا للأخبار المضللة والمنشورات المثيرة التي قد تنتشر خلال فترة الإنتخابات.





اعترف نائب رئيس فيسبوك للشؤون الدولية نيك كليج بتقصير الموقع خلال الانتخابات الماضية في 2016، كاشفا أن المحتوى المدعوم من روسيا وصل الى نحو 126 مليون أمريكي.





وأضاف كليج بأن أي شخص يريد نشر إعلانات سياسية على فيسبوك فيجب أن يحصل على تصريح مسبق بذلك.







