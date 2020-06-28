بدأت بمنشور لـ ترامب.. فيسبوك تخسر 7.2 مليار دولار في أقل من شهر بسبب خطاب الكراهية

يبدو أن مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، المدير التنفيذى لشركة فيسبوك ، قد فتح على نفسه نيران الصراعات حين قرر عدم حذف منشور الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، الذى أثار غضبا عارما، أثناء الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة، حيث قال " عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

كان قرار زوكربيرج بمثابة القشة التى قسمت ظهر البعير، حيث تعالت الدعوات بضرورة حذف منشورات الرئيس ترامب، ومنشورات مؤيديه التى تدعو للعنف وتمجد لخطاب الكراهية، الأمر الذى دفع موظفيه أنفسهم للتظاهر ضده، خاصة بعدما قررت بعض مواقع التواصل الأخرى، مثل موقع تويتر، حذف التغريدة.









أكبر حملة مقاطعة





وقامت بعض المنظمات الكبرى، التى تعمل في مجال مكافحة التمييز العنصرى ، ومنها منظمة NAACP ، بتبييت النية لزوكربيرج وشركته فيسبوك ، وإطلاق أكبر حملة مقاطعة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية، تحت اسم Stop Hate for Profit أوقفوا الكراهية من أجل الربح، للضغط على زوكربيرج لوقف خطابات الكراهية.





وفقا لحملة المقاطعة فإن فيسبوك فشل في معالجة المعلومات الخاطئة وخطاب الكراهية وترك العديد من المتعصبين من القوميين البيض وحركات النازيين الجدد المتهمين، بالتمييز العنصرى ضد الملونين والمهاجرين والأقليات الأخرى.





كبرى الشركات تقاطع فيسبوك





واستجابت كبرى الشركات الأمريكية للحملة، وقامت بسحب الإعلانات من فيسبوك، والتى تشكل أحد أهم مصادر الربح بالشركة، والتى تمثل 70 مليار دولار من عائدات فيسبوك السنوية، وقررت شركات يونيليفر Unilever أحد أكبر المعلنين للشركة، وشركة Verizon فريزون، وهى أكبر شركة إتصالات في الولايات المتحدة، و التى أنفقت حوالي 2 مليون دولار أمريكى للإعلان على مواقع فيسبوك في الشهر الماضي فقط.





وانضمت شركات The North Face و Magnolia Pictures و Eileen Fisher و هوندا Honda و تطبيق المراسلة Viber فايبر، والذى يضم أكثر من مليار مستخدم، وشركة الأغذية Hershey، والتى تعد أكبر مصنع للشيكولاتة في أمريكا، وكانت آخر الشركات التى انضمت للحملة شركة المشروبات الشهيرة كوكا كولا ، والتى أعلنت أنها ستوقف جميع الإعلانات المدفوعة مؤقتًا على جميع منصات وسائل التواصل الاجتماعي لمدة 30 يومًا على الأقل.









أكبر خسارة للشركة في تاريخها





وحسب تقرير صادر، من وكالة بلومبرج Bloomberg، قدر قيمة الخسائر التى وصلت إليها فيسبوك بسبب حملة المقاطعة، أكثر من 7.2 مليار دولار، وهى أكبر خسارة تصل إليها الشركة في تاريخها، في عدة أيام فقط ، حيث كانت تراجعت أسهم بنسبة 8.3٪ يوم الجمعة الماضي.





وخسر الملياردير الشاب مركزه في قائمة أغنياء العالم إلى المركز الرابع ، بعد أن زادت ثروته في أواخر الشهر الماضى، بشكل ملحوظ إلى أكثر من 30 مليار دولار، بسبب فيروس كورونا، حيث بلغ صافي قيمة ثروته 87.8 مليار دولار، ليصبح ثالث أغنى شخص في العالم بعد جيف بيزوس مالك شركة أمازون، وبيل جيتس مؤسس مايكروسوفت، ومتفوقا على رجل الأعمال وأشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، وارن بافيت.





زوكربيرج يتراجع أخيرا





وتراجع زوكربيرج عن قراره، وأعلن يوم الجعة الماضى، في بث مباشر له على صفحته بموقع فيسبوك، سياسة جديدة لمواجهة خطاب الكراهية، وأيضا لعدم تأثير جماعات بعينها على الانتخابات الأمريكية، حيث سيتم إزالة كل المنشورات التى تحرض على العنف أو على العنصرية بسبب الدين أو الجنس أو اللون، بالإضافة إلى المنشورات التى تحرض على الاعتداء الجنسي، أو المهاجرين.





وسيتم وضع ملصقات تحذيرية على أى منشورات تنتهك سياسة فيسبوك الجديدة، ومن ضمنها خطابات الكراهية والتحريض على العنف، لأى فئة من هذه الفئات، لضمان حفظ حقوق المستخدمين، وضمان تعرضهم لاذى نفسي أو بدنى.



