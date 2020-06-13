بسبب تغريدة.. فيسبوك تفصل موظفا انتقد منشورات ترامب التحريضية

أصدرت شركة فيسبوك Facebook ، قرار بطرد موظفا انتقد قرار رئيسها التنفيذي مارك زوكربيرج بعدم اتخاذ إجراء ضد منشورات الرئيس الأمريكي المثيرة للجدل التى نشرها دونالد ترامب خلال الشهر الجاري.





ووفقا لما ذكرته صحيفة "businessinsider"، كتب الموظف المفصول براندون ديل Brandon Dail، الذي مهندس واجهة المستخدم لدي فيسبوك، تغريدة على موقع تويتر قائلا:" إنه تم فصله انتقد علنا زميله في العمل الذي رفض ضم عبارات تأييد حركة "حياة السود مهمة Black Lives Matter"، إلى الوثائق الخاصة بمشروع برمجي مفتوح المصدر يشرفان عليه.









وقال ديل في تغريدته يوم الثاني من يونيو: "إن الموظف امتنع لأنه لا يريد أن يتخذ موقفا سياسيا"، وقال في تغريدة أخرى: "إن تعمد عدم الإدلاء ببيان هو موقف سياسي بالفعل"، مؤكدا أنه متمسك بما كتبه.





وأكدت شركة فيسبوك قرارها بطرد الموظف، ولكنها امتنعت عن تقديم معلومات إضافية، وقد كانت الشركة أصدرت بيانا سابقا بعد احتجاج موظفيها خلال الشهر الجاري بسبب منشورات ترامب التحريضية ، قالت فيه: "إن الموظفين المشاركين لن يواجهوا إجراءات عقابية".





وقد نظم مئات الموظفين خلال الشهر الجاري، وقفة احتجاجية شملت التوقف عن العمل ، للاحتجاج قرار زوكربيرج الذي رفض اتخاذ موقف ضد منشورات ترامب التحريضية، وقال مؤسس فيسبوك:"إن منشورات ترامب لم تنتهك قواعد الشركة ضد التحريض على العنف، وإنها تسمح بالنقاش حول استخدام الدولة للقوة".





وسرعان ما تراجع زوكربيرج عن قراره بعد احتجاج موظفيه وقال خلال الأسبوع الماضي: "إن الشركة ستراجع سياساتها، والتى من ضمنها القواعد التي تسمح بالمناقشة حول استخدام الدولة للقوة".





الجدير بالذكر أن احتجاجات موظفي شركة فيسبوك تأتي بعد قرار موقع التدوينات العالمي بحذف وإخفاء بعض تغريدات ترامب المثيرة للجدل ووضعت علامة تحذيرية عليها مشيرة إلى انها تمجد للعنف، وأنها تخالف سياسة المنصة.