بقسم خاص لـ جورج فلويد.. فيسبوك تطلق علامة تبويب الأخبار المجددة

أطلقت شركة فيسبوك Facebook ، تبويب الأخبار المعاد تجديده لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم، وفقا لتقرير موقع "TechCrunch".













ويشار إلى أنه لا يمكن العثور على علامة التبويب في الوقت الحالي، إلا عبر الهاتف المحمول فقط، من خلال النقر على القائمة واختيار مشاهدة المزيد، والتنقل عبر عدد قليل من الأقسام الأخرى.





فيسبوك في ذلك الوقت إنها ستدفع للناشرين المشاركين، رسوم تتراوح بين بين مئات الآلاف سنويا وملايين الدولارات للمنافذ الإخبارية الكبرى. وتم اختبار القسم المعاد تجديده لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بالولايات المتحدة فقط، وقالتفي ذلك الوقت إنها ستدفع للناشرين المشاركين، رسوم تتراوح بين بين مئات الآلاف سنويا وملايين الدولارات للمنافذ الإخبارية الكبرى.





ويوضح قسم الأسئلة الشائعة بالتفصيل هيكلية قسم الأخبار المعاد تجديده وإستراتيجيته التحريرية، التي من ضمنها الناشرون الذين تقرر الترويج لهم، والمقاييس التي تستخدمها لاختيار القصص من منفذ إعلامي موثوق به.





الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أعلنت سابقا، أن علامة تبويب الأخبار ستحتوي على عناوين من صحيفة وول ستريت جورنال وبعض العناوين الإعلامية من شركات نيوز كورب News Corp، وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لـ Dow Jones، ونيويورك بوست، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نشرت تقارير عن الصفقة لأول مرة إن واشنطن بوست، و BuzzFeed News، وBusiness Insider قد توصلت أيضًا إلى اتفاق مماثل مع عملاق التواصل الاجتماعي.