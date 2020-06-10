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تكنولوجيا

بقسم خاص لـ جورج فلويد.. فيسبوك تطلق علامة تبويب الأخبار المجددة

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:00 م
فيسبوك تطلق علامة
فيسبوك تطلق علامة تبويب الأخبار المجددة
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شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة فيسبوك Facebook، تبويب الأخبار المعاد تجديده لجميع المستخدمين في الولايات المتحدة اليوم، وفقا لتقرير موقع "TechCrunch".

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقنى، يتضمن إطلاق تبويب الأخبار المعاد تجديده، قسما إخباريا محليا مخصصا من بين مواضيع أخرى، بما في ذلك قسم خاص بجورج فلويد اعتبارا من يوم الثلاثاء.


ويشار إلى أنه لا يمكن العثور على علامة التبويب في الوقت الحالي، إلا عبر الهاتف المحمول فقط، من خلال النقر على القائمة واختيار مشاهدة المزيد، والتنقل عبر عدد قليل من الأقسام الأخرى.

وتم اختبار القسم المعاد تجديده لأول مرة في شهر أكتوبر الماضي، بالولايات المتحدة فقط، وقالت فيسبوك في ذلك الوقت إنها ستدفع للناشرين المشاركين، رسوم تتراوح بين بين مئات الآلاف سنويا وملايين الدولارات للمنافذ الإخبارية الكبرى.

ويوضح قسم الأسئلة الشائعة بالتفصيل هيكلية قسم الأخبار المعاد تجديده وإستراتيجيته التحريرية، التي من ضمنها الناشرون الذين تقرر الترويج لهم، والمقاييس التي تستخدمها لاختيار القصص من منفذ إعلامي موثوق به.

الجدير بالذكر أن شركة فيسبوك أعلنت سابقا، أن علامة تبويب الأخبار ستحتوي على عناوين من صحيفة وول ستريت جورنال وبعض العناوين الإعلامية من شركات نيوز كورب News Corp، وغيرها من وسائل الإعلام التابعة لـ Dow Jones، ونيويورك بوست، وقالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، التي نشرت تقارير عن الصفقة لأول مرة إن واشنطن بوست، و BuzzFeed News، وBusiness Insider قد توصلت أيضًا إلى اتفاق مماثل مع عملاق التواصل الاجتماعي.
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