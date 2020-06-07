هكذا يمكنك نقل صورك من فيسبوك إلى جوجل.. فيديو

أعلن موقع التواصل الاجتماعي الشهير فيسبوك Facebook ، عن أداته الجديدة لنقل الصور لأول مرة خلال العام الماضي في أيرلندا، وقام بتوسيع نطاقها فيما بعد لتصل إلى الولايات المتحدة وكندا خلال الشهر الماضي، والآن، أتاح فيسبوك ميزة جديدة إلى جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم، حيث يمكن لأي شخص لديه حساب فيسبوك وجوجل استخدمها.









إليك كيفية نقل الصور من فيسبوك إلى صور جوجل ، وفقا لما ذكره موقع "indianexpress":

















1. قم بتسجيل الدخول إلى حسابك على فيسبوك من خلال متصفح سطح المكتب.









2. بمجرد تسجيل الدخولـ اضغط على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة للوصول إلى الإعدادات settings ، ثم الإعدادات والخصوصية Settings & Privacy.









3. من القائمة الجانبية، اضغط على خيار معلومات على فيسبوك Your Facebook Information.









4. ثم قم بالضغط على خيار نقل Transfer، لعمل نسخة من صورك وفيديوهاتك، ثم قم بالضغط على عرض View، لبدء التحويل.









5. ستظهر لك قائمة منسدلة اضغط على خيار صور جوجل Google photos.









6. اضغط على تأكيد التحويل Confirm Transfer، ثم أدخل كلمة السر لصور جوجل.