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جنازة مهيبة.. الشعب الأمريكى يشيع جثمان مواطن أشعل فتيل الثورة ضد ترامب.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 12:43 م
الشعب الأمريكى يشيع
الشعب الأمريكى يشيع جنازة جورج فلويد
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شيرين عادل
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات رصدت تشييع جثمان المواطن الأمريكي جورج فلويد والذى قتل على يد شرطي في مينيسوتا في شهر مايو الماضي.


وشيّع آلاف الأمريكيين في مدينة هيوستون جثمان جورج فلويد.


يأتي ذلك فيما تتزايد الضغوط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إذ أعلن رفضه خفض تمويل أو تفكيك الشرطة.


فيما أعلن تجمع الديمقراطيين من ذوي الأصول الأفريقية في الكونجرس الأمريكي عن مشروع قانون لمكافحة العنصرية وعنف الشرطة.




وتظاهر آلاف الأشخاص في أوروبا لليوم الثاني على التوالي، تأييدا للمسيرات العالمية الرافضة للعنصرية ولعنف الشرطة، وذلك بعد مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد شرطي في مينيسوتا في شهر مايو الماضي.


 ونزل المحتجون إلى شوارع العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث قدر عدد المتظاهرين بنحو 10 آلاف شخص.
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