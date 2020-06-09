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أخبار العالم

طالبت بالقصاص لعمها.. ابنة شقيق جورج فلويد: يجب محاسبة القتلة

الثلاثاء 09/يونيو/2020 - 09:28 م
ابنة شقيق فلويد
ابنة شقيق فلويد
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محمد علي

طالبت بروك ويليامز ابنة شقيق الضحية الأسود الذي قتلته الشرطة الأمريكية، جورج فلويد بإنصاف عمها، وذلك بعد مقتله بواسطة رجال شرطة مينابوليس الأمريكية، وفق ماذكرت شبكة سي إن إن.

وقالت: "طالما أنا أتنفس ، فسوف تتحقق العدالة لفلويد".

وأضافت: إن أيا من الضباط الأربعة في موقع الحادث عندما قتل فلويد لم يظهر "قلبا أو روحا".

وتابعت "لم يبد هذا الضابط ندمًا أثناء مشاهدة روح عمي وهي تغادر جسده.

وقالت والدموع تتساقط منها "توسل عمي عدة مرات فقط لكي ينهض ، لكنه ضغط بقوة. لماذا يجب أن يكون النظام فاسدًا؟".

وأكدت "لا مزيد من جرائم الكراهية ، من فضلكك.  لقد قال أحدهم" سنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى ، ولكن متى كانت أمريكا عظيمة"؟

 

 

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