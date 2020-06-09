ترامب يعلن تخصيص 3 مليارات دولار لدعم الأمريكيين الأكثر ضعفا في مواجهة كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تخصيص 2.96 مليار دولار كمنحة طوارئ لدعم المشردين والمعرضين لخطر أن يصبحوا بلا مأوى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".





وقال ترامب عبر تويتر "أخصص 2.96 مليار دولار لمنح حلول طارئة لدعم الأمريكيين المشردين والأشخاص المعرضين لخطر التشرد بسبب فقدان الوظيفة أو الأجور أو المرض بسبب فيروس كورونا كوفيد 19".





وأضاف "نحن نعتني بالمواطنين الأكثر ضعفا في أمتنا، شكرا وزير الإسكان بن كارسون".





وتابع "الإغاثة في طريقها إلى (ولاية) يوتا، أنا فخور بإرسال 187.18 مليون دولار لتمويل قانون CARES إلى RideUTA".





وأوضح "هذه الأموال ستبقي الناس يتحركون ويدعمون انتعاشًا اقتصاديًا سريعًا وسلسًا لشعب يوتا العظيم".



