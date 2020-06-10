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أخبار العالم

عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد

الأربعاء 10/يونيو/2020 - 04:08 ص
جنازة جورج فلويد
جنازة جورج فلويد
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قسم الخارجي
في جنازة مهيبة، اجتمع الآلاف لوداع جورج فلويد بمدينة هيوستن الأمريكية، حيث عاش هناك لسنوات، وذلك بعد أكثر من أسبوعين على مقتله على يد شرطة مدينة مينيابوليس.

وتجمع الآلاف أمام الكنيسة لوداع فلويد، قبل موكب جنازته، حيث تم نقله إلى مثواه الأخير عن طريق عربة تجرها الخيول، ورغم ذلك امتلأت الكنيسة بكلمات الوداع والموسيقى.

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ونقلت العربة جثمان فلويد إلى مكان دفنه في حدائق هيوستن، بينما يتجمع المشيعون عل الطريق، وسط هتافات تطالب بالعدالة العرقية، حسبما تظهر مقاطع الفيديو والصور المنشورة في وسائل الإعلام الأمريكية.

وخلال الجنازة، تقدم جو بايدن لمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بالتعازي لأسرة فلويد عن طريق مقطع فيديو، قائلا " "لم يعد بإمكاننا غض النظر عن العنصرية التي تؤلم روحنا".

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع عائلة فلويد، قائلا إنهم على عكس باقي الناس يجب أن يحزنوا على الملأ، وأن لديهم هدف أسمى الآن وهو تغيير العالم باسم ابنهم فلويد.

عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد
عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد
عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد
عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد
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