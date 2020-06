عربة يجرها الخيل.. جورج فلويد يتوجه إلى مثواه الأخير في جنازة مهيبة.. شاهد

وتجمع الآلاف أمام الكنيسة لوداع فلويد، قبل موكب جنازته، حيث تم نقله إلى مثواه الأخير عن طريق عربة تجرها الخيول، ورغم ذلك امتلأت الكنيسة بكلمات الوداع والموسيقى.

ونقلت العربة جثمان فلويد إلى مكان دفنه في حدائق هيوستن، بينما يتجمع المشيعون عل الطريق، وسط هتافات تطالب بالعدالة العرقية، حسبما تظهر مقاطع الفيديو والصور المنشورة في وسائل الإعلام الأمريكية.

وخلال الجنازة، تقدم جو بايدن لمرشح الديمقراطي لانتخابات الرئاسة الأمريكية، بالتعازي لأسرة فلويد عن طريق مقطع فيديو، قائلا " "لم يعد بإمكاننا غض النظر عن العنصرية التي تؤلم روحنا".

وأعرب بايدن عن تعاطفه مع عائلة فلويد، قائلا إنهم على عكس باقي الناس يجب أن يحزنوا على الملأ، وأن لديهم هدف أسمى الآن وهو تغيير العالم باسم ابنهم فلويد.

A horse drawn carriage take the Golden Casket with George Floyd to his final resting, #ParadiseSouthCemetery. Rest Easy #GeorgeFloyd. #RememberingGeorgeFloyd pic.twitter.com/P4PzdEPOVH