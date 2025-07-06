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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

براد بيت يكشف سبب فشل مشروعه المشترك مع توم كروز في فيلم Ford v Ferrari

The Ford v Ferrari
The Ford v Ferrari
شروق سلامة

في حديث صريح مع صحيفة The National، كشف النجم العالمي براد بيت عن السبب الحقيقي وراء تعثّر مشروع سينمائي ضخم كان سيجمعه مجددًا بالنجم توم كروز، في نسخة مبكرة من الفيلم الشهير Ford v Ferrari.


 

وقال بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، إن المشروع كان قيد التطوير منذ أكثر من عشر سنوات، وكان من المفترض أن يُخرجه جوزيف كوسينسكي (مخرج Top Gun: Maverick)، بمشاركة كروز وبيت في البطولة. لكن المشروع لم يُكتب له الخروج للنور.


وأوضح بيت: “أنا وتوم كنا على وشك تصوير Ford v Ferrari مع جو كمخرج. دا كان من حوالي 10 سنين قبل ما الفريق اللي اشتغل فعلاً على الفيلم يقدمه بالشكل الرائع اللي شفناه في 2019.”

ورغم أن السبب الشائع حينها كان مشاكل في الميزانية، إلا أن بيت كشف جانبًا آخر لم يكن معروفًا سابقًا، قائلًا:

“الميزانية كانت تحدي كبير، لكن كمان الجدول الزمني وضغوط العمل خلت الأمور معقدة أكتر، وده اللي خلانا نقرر ننسحب بهدوء.”


الفيلم الذي تم إنتاجه لاحقًا عام 2019 من إخراج جيمس مانغولد، قام ببطولته النجمان مات ديمون وكريستيان بيل، ونال إشادات نقدية واسعة، كما فاز بجائزتي أوسكار من ضمن أربع ترشيحات.

عودة بيت وكروز للعمل معًا كانت ستعيد لم الشمل بين نجمَي فيلم Interview with the Vampire بعد غياب أكثر من 30 عامًا، وكان من المتوقع أن تكون خطوة جماهيرية ضخمة. لكن يبدو أن التوقيت والتفاصيل الإنتاجية كانت أقوى من الحلم.


يُذكر أن براد بيت مشغول حاليًا بالترويج لفيلمه الجديد F1، حيث يجسد فيه شخصية سائق سباقات معتزل يعود إلى حلبة الفورمولا 1، وسط أجواء تشويقية تدور في عالم السرعة والدراما الرياضية، من إخراج جوزيف كوسينسكي أيضًا.

ربما لم يتحقق مشروع Ford v Ferrari بنسخته الأصلية، لكننا ما زلنا ننتظر بفارغ الصبر مشروعًا جديدًا قد يجمع عملاقي هوليوود في المستقبل القريب.


 

The National براد بيت توم كروز Ford v Ferrari

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