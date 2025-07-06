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هاني رمزي: كولر رفض ضم وسام أبوعلي في البداية.. و10 ملايين دولار الرقم المستحق لبيعه
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني رمزي: كولر رفض ضم وسام أبوعلي في البداية.. و10 ملايين دولار الرقم المستحق لبيعه

وسام أبوعلي
وسام أبوعلي

أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي السابق، أن ترشيح المهاجم الفلسطيني وسام أبوعلي الذي تم التعاقد معه لاحقًا في النادي الأحمر، مشيرًا إلى أن متابعة اللاعب بدأت من الدنمارك، لكن بعد انتقاله لفريق سيريوس السويدي حظى بمتابعة أكبر من جانب ادارة الاسكاوتنج.

وقال رمزي في تصريحات عبر برنامج بلس 90 مع أمير هشام: احترم جميع الاقتراحات عبر السوشيال ميديا، وكنا نتابع وسام أبوعلي بالفعل، وقمنا بمشاهدة العديد من المباريات في الدوري السويدي، وكل مهاجم جيد يتم ترشيحه وفقا لمعايير معينة، وعندما يتم الاستقرار على ضم لاعب معين نبدأ في السؤال عليه جيدًا.

وأضاف: في البداية، تم عرض وسام على مارسيل كولر المدرب السابق، ولم ينال اعجابه وطلب ضم كواليتي أفضل، وكان له مواصفات معينة، منها تميز المهاجم بالطول، وكنت مندهش من رفض المدرب السابق للأهلي فكرة التعاقد مع وسام، خصوصا أنه فلسطيني وسوف يقيد كلاعب محلي.

وواصل: أسامة هلال أيضا كان من ضمن الذين قاموا بترشيح وسام أبوعلي، بعد مناقشات كثيرة داخل الاسكاوتنج، وقمنا بمتابعة العديد من المباريات له، والتعاقد معه ثم تألقه بشكل رائع، هو أمر يحسب بالطبع للجنة بالكامل.

وزاد: وسام أبوعلي من الممكن بيعه بمبلغ 10 ملايين دولار، على أقل تقدير، ومن الممكن بيعه بمبالغ أقل مثلا (8 ملايين دولار)، ولكن مع وضع بنود إضافية تتخطى الـ20%، بالإضافة لوضع بنود إضافية من الأهداف والبطولات وغيرها.

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