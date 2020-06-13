استخدمها فورا.. حيلة ذكية لتسجيل الخروج من فيسبوك ماسنجر

فيروس كورونا المستجد. يستخدم الملايين موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook ، وبالتالي لديهم تطبيق التراسل التابع للمنصة ماسنجر Messenger، والذي أصبح بمثابة التطبيق الأول لمكالمات الفيديو خلال الشهور الماضية، في ظل تداعيات تفشيالمستجد.





ومثل تطبيقات التراسل الأخرى، يمكنك من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر إرسال واستقبال الرسائل، وأيضًا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية، إلى جانب بعض الميزات الفريدة التي تجعله تطبيق سهل الاستخدام ولا غنى عنه.









ويفتقر التطبيق إلى وظيفة مهمة، وهي ميزة تسجيل الخروج كما في التطبيق الرئيسي للمنصة على الهواتف الذكية، حيث يمكنك تسجيل خروج من فيسبوك ولكن يظل ماسنجر قيد التشغيل، وهو أمر يسبب الإزعاج لبعض المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ ببعض الخصوصية أو الابتعاد عن السوشيال ميديا قليلا.





وبالرغم من فيسبوك لم يضيف تلك الميزة ضمن إعدادات التطبيق الاساسية، إلا أن هناك حيلة تجعلك تسجل خروجك من تطبيق فيسبوك ماسنجر بسهولة، دون الحاجة إلى إزالة التطبيق من هاتفك.





تسجيل الخروج باستخدام تطبيق فيسبوك الرئيسي، على هواتف آيفون وأندرويد:





1. اذهب إلى تطبيق فيسبوك الرئيسي Facebook.





2. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة بجوار زر الإشعارات.





3. اضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول Security and login، ثم انقر الإعدادات Settings.





5. من خلال إعدادات الحساب، اضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول Security and login.





6. ستظهر لك صفحة جديدة اضغط على زر عرض الكل، بجوار خيار المكان الذي سجلت دخولك منه Where you’re logged in.





7. من خلال هذا التبويب ستظهر لك كل الجلسات التى يستخدمها حسابك، ابحث عن جلسة فيسبوك ماسنجر(سيظهر أسفل الخيار كلمة Messenger بخط صغير).





8. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية لتظهر كلمة تسجيل الخروج، واضغط عليها.



