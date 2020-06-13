AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

استخدمها فورا.. حيلة ذكية لتسجيل الخروج من فيسبوك ماسنجر

السبت 13/يونيو/2020 - 07:02 م
فيسبوك ماسنجر
فيسبوك ماسنجر
Advertisements
شيماء عبد المنعم
يستخدم الملايين موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك Facebook، وبالتالي لديهم تطبيق التراسل التابع للمنصة ماسنجر Messenger، والذي أصبح بمثابة التطبيق الأول لمكالمات الفيديو خلال الشهور الماضية، في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومثل تطبيقات التراسل الأخرى، يمكنك من خلال تطبيق فيسبوك ماسنجر إرسال واستقبال الرسائل، وأيضًا إجراء المكالمات الصوتية والمرئية بجودة عالية، إلى جانب بعض الميزات الفريدة التي تجعله تطبيق سهل الاستخدام ولا غنى عنه.


ويفتقر التطبيق إلى وظيفة مهمة، وهي ميزة تسجيل الخروج كما في التطبيق الرئيسي للمنصة على الهواتف الذكية، حيث يمكنك تسجيل خروج من فيسبوك ولكن يظل ماسنجر قيد التشغيل، وهو أمر يسبب الإزعاج لبعض المستخدمين الذين يرغبون في الاحتفاظ ببعض الخصوصية أو الابتعاد عن السوشيال ميديا قليلا.

وبالرغم من فيسبوك لم يضيف تلك الميزة ضمن إعدادات التطبيق الاساسية، إلا أن هناك حيلة تجعلك تسجل خروجك من تطبيق فيسبوك ماسنجر بسهولة، دون الحاجة إلى إزالة التطبيق من هاتفك. 

تسجيل الخروج باستخدام تطبيق فيسبوك الرئيسي، على هواتف آيفون وأندرويد:

1. اذهب إلى تطبيق فيسبوك الرئيسي Facebook.

2. انقر على الثلاث خطوط الأفقية أعلى يسار الشاشة بجوار زر الإشعارات.

3. اضغط على خيار  الأمان وتسجيل الدخول Security and login، ثم انقر الإعدادات Settings.

5. من خلال إعدادات الحساب، اضغط على خيار الأمان وتسجيل الدخول Security and login.

6. ستظهر لك صفحة جديدة اضغط على زر عرض الكل، بجوار خيار المكان الذي سجلت دخولك منه Where you’re logged in.

7. من خلال هذا التبويب ستظهر لك كل الجلسات التى يستخدمها حسابك، ابحث عن جلسة فيسبوك ماسنجر(سيظهر أسفل الخيار كلمة Messenger بخط صغير).

8. اضغط على الثلاث نقاط الرأسية لتظهر كلمة تسجيل الخروج، واضغط عليها.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حيلة ذكية لتسجيل مكالمات واتس آب على هواتف أندرويد

منافس واتساب الأقوى.. 4 حيل خفية في تطبيق تيليجرام لا يعرفها كثيرون

احذروا الـ لايك.. فيسبوك يتجسس على مستخدميه عبر الهاتف

حيلة ذكية.. لمشاهدة حالة واتسآب Status سرا دون علم صاحبها

لـ آيفون وأندرويد.. كيفية تفعيل الوضع الداكن على واتساب وتويتر وماسنجر

لا تفوتها.. تأكد من استخدام هذه الميزة بـ واتساب قبل شرائك هاتف جديد

ترشيحاتنا

الطائرات الورقية تزين سماء حدائق الأهرام.. شاهد

اخبار الفن .. حلا شيحة متهمة بالعنصرية.. شريف منير يرفع دعوى قضائية ضد المتجاوزين .. محمد رمضان يجسد حياة أحمد زكى

بطولة محمد رمضان.. عمل فني عن قصة حياة الراحل أحمد زكى

لم تتغير..وزارة النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر الجديدة

مقتل 10 أشخاص وإصابة 117 آخرين في انفجار شاحنة صهريج شرقي الصين

الصحة: 3 أطعمة ومشروبات تحميك من كورونا

AdvertisementS

الصحة: 3 أطعمة ومشروبات تحميك من كورونا

الصحة العالمية: لقاح أوكسفورد دخل المرحلة الثالثة من التجارب.. فيديو

لم تتغير..وزارة النقل تعلن مواعيد مترو الأنفاق تزامنًا مع تعديل مواعيد الحظر الجديدة

بسبب كورونا.. تحول جذري في حياة ابنة رجاء الجداوي

من مستشفى أبو خليفة للعزل.. أطباء: الحالة العامة للفنانة رجاء الجداوي مستقرة وتتحسن تدريجيا

الأرصاد: منخفض جوي يضرب جنوب البلاد اليوم.. وأمطار على محافظات الشمال غدا

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

زواج نجمي الزمالك والأهلى فى زمن كورونا.. صور

لا تدعو للتفاؤل.. وزارة الري: مفاوضات سد النهضة متعثرة

«الوطنية للصحافة»: 32 حالة اشتباه جديدة بـ كورونا بين العاملين في المؤسسات القومية

أقل شراسة منذ ظهوره.. المصل واللقاح: سلالة كورونا في مصر أقل خطورة من مثيلتها في أوروبا والعالم

بعد وفاة مريض سوداني.. إقالة مدير مستشفى المطرية التعليمي من منصبه وإحالته للتحقيق العاجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من صالون التجميل.. شاهد.. نوال الزغبي تستعرض جمالها

بإطلالة بسيطة.. شاهد ماغي بو غصن في أحدث ظهور

قبل الإقدام على الطلاق .. أشياء هامة يجب التحدث بها مع شريكك