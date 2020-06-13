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أخبار العالم

400 مليون جرعة من لقاح كورونا.. 4 شركات أوروبية توقع عقدا لإنتاج مصل كوفيد19

السبت 13/يونيو/2020 - 03:46 م
400 مليون جرعة من
400 مليون جرعة من لقاح كورونا
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سمر صالح
نشرت وسائل الإعلام الأمريكية اليوم السبت تفاصيل توقيع 4 شركات أوروبية لعقد مع شركة "إسترازينكا" لإنتاج 400 مليون جرعة من لقاح يقضي على فيروس كورونا المستجد أو كوفيد19.

ومن المنتظر أن تبدأ الصين تقديم لقاحات، غير مؤكدة، ضد فيروس كورونا المستجد، إلى المواطنين الذين يسافرون إلى الخارج، وذلك عقب انتشار الفيروس في البلاد. 

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وستمنح الصين المواطنين، الذي يعملون في شركات خارج البلاد، أحد اللقاحين اللذين طورتهما مجموعة بيوتيك الوطنية. 

وترغب الصين في أن تكون الدولة الأولى في العالم، التي تتوصل إلى علاج نهائي للفيروس الذي انتشر بمدينة ووهان الصينية، ومنها إلى العالم كله.
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