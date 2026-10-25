«الاستعلامات» تصدر العدد الـ19 من «آفاق عربية وإقليمية»

أصدرت الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة السفير علاء يوسف ، العدد التاسع عشر من دورية «آفاق عربية وإقليمية»، متضمنًا ملفًا رئيسيًا حول انعكاسات الحرب الأمريكية الإيرانية على الأمن القومي العربي، وتداعياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والاستراتيجية، وسبل التعامل مع المخاطر الناجمة عنها.

ويضم الملف مجموعة من الدراسات التي تتناول تأثير الحرب على الأمن العربي والاقتصادات العربية، وتطور الصراع من حروب الوكالة إلى المواجهة المباشرة، وانعكاسات التدخلات غير العربية على الأمن القومي العربي، فضلًا عن الأبعاد الاستراتيجية للصراع على الممرات البحرية، خاصة مضيقي هرمز وباب المندب.

ويتناول العدد كذلك عددًا من القضايا الاقتصادية والتنموية، من بينها الاقتصاد الرقمي العربي، ونمو الشركات الناشئة، والتجارة الإلكترونية عبر الحدود، والربط اللوجستي وتكامل سلاسل الإمداد بين الدول العربية.

كما يستعرض نتائج الانتخابات البرلمانية الأخيرة في الجزائر، وآفاق تطوير العمل العربي المشترك في ضوء تولي أمين عام جديد لجامعة الدول العربية.