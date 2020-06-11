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النتائج مبشرة..الطبيب المصرى المشارك فى لقاح إكسفورد: يحمي من كورونا بنسبة 80%

الخميس 11/يونيو/2020 - 10:27 م
لقاح فيروس كورونا
لقاح فيروس كورونا
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حمزة شعيب
قال الدكتور أحمد سليمان، المصرى الوحيد المشاركة فى لقاح إكسفورد ، إنه مع بداية شهر أغسطس سيتم التوصل للقاح علاج فيروس كورونا، والذى من المتوقع أن يساهم بنسبة 50 إلى 80% فى حماية المواطنين العاديين من فيروس كورونا.

ونوه سليمان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد فايق مقدم برنامج "مصر تستطيع" والمذاع عبر قناة "دى إم سي" ،:" جامعة إكسفورد تعاقدت مع وزارة الصحة فى البرازيل لتجربة اللقاح".

وأشار الدكتور أحمد سليمان إلى أنه تم تجربة على اللقاح على الحيوانات وكانت النتائج مبشرة جدا، لافتا إلى أن أجروا التجارب على قرابة 1000 متطوع، وأول سيدة تم تطعيمها كان في 23 إبريل الماضي.

وعن زيادة إصابات كورونا فى مصر مؤخرا قال سليمان:" نحن حاليًا في مرحلة التعرض الطبيعي للعدوى، ونبدأ بعدها مرحلة الأعداد الأقل".

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