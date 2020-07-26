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تكنولوجيا

بالخطوات.. كيفية تشغيل الموسيقى والأغاني في story فيسبوك.. صور

الأحد 26/يوليه/2020 - 11:00 م
كيفية تشغيل الموسيقى
كيفية تشغيل الموسيقى والأغاني في story فيسبوك
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ندى على
تعتبر القصة اليومية  أو story  من أكثر الميزات الرائعة في مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيسبوك وانستجرام، حيث أنها تمتد ل 24 ساعة فقط ، وتعتبر عن حدث مؤقت. 

ويفضل الكثير من المستخدمين استعمالها لمشاركة أفكارهم وآرائهم وصورهم الشخصية وكذلك الموسيقى التى يحبونها مع أصدقائهم على story وليس على المنشورات الدائمة، حيث أنها تتميز بأن التعليقات لا يراها أحد غير واضع القصة اليومية أو story نفسه، ولا تظهر امام المستخدمين الآخرين. 


وبحسب صفحة الدعم الرسمية على فيسبوك فإنه يمكن للمستخدمين القيام بمشاركة أغانيهم ومقاطع الموسيقى المفضلة على تطبيق او موقع فيسبوك عن طريق الخطوات الآتية. 

عند القيام  بمشاركة صورة أو مقطع فيديو إلى قصتك على Facebook ، قد تتمكن من إضافة مقطع من أغنية يتم تشغيلها أثناء قصتك من خلال  خيار إضافة كلمات موسيقية لأغاني مختارة.

- افتح تطبيق Facebook 

- اضغط + لإضافة القصة على صفحتك 

- في أعلى يمين الشاشة اضغط على الموسيقى 
how to add music to facebook story 2
- اضغط  لتحديد الأغنية التى تريدها،  وإذا كنت ترغب في عرض كلمات الموسيقى ، فحدد أغنية بجوارها علامة LYRICS. 
image3 fb music.PNG

- اسحب شريط التمرير إلى اليسار أو اليمين لتحديد مقطع من الأغنية ، ثم اضغط فوق تم.  

- يمكنك اختيار كلمات الموسيقى إذا كانت متوفرة لأغنيتك المحددة ، أو تنسيقات ملصقات مختلفة مع اسم الأغنية والفنان.  

image5 fb music.PNG

- ستظهر الأغنية على قصتك، ويمكنك الضغط لتغيير النمط مع الاستمرار لتحريكه أو استخدام إصبعين لتدويره أو تغيير الحجم لإزالة الأغنية ، اسحبها إلى أسفل الشاشة.

how to add music to facebook story 9
- انقر على الدائرة الموجودة أعلى الشاشة لتغيير الخلفية أو إضافة صورة أو مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا.

- أخيرا اضغط على مشاركة القصة

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