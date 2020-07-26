بالخطوات.. كيفية تشغيل الموسيقى والأغاني في story فيسبوك.. صور

تعتبر القصة اليومية أو story من أكثر الميزات الرائعة في مواقع التواصل الاجتماعى خاصة فيسبوك وانستجرام ، حيث أنها تمتد ل 24 ساعة فقط ، وتعتبر عن حدث مؤقت.





ويفضل الكثير من المستخدمين استعمالها لمشاركة أفكارهم وآرائهم وصورهم الشخصية وكذلك الموسيقى التى يحبونها مع أصدقائهم على story وليس على المنشورات الدائمة، حيث أنها تتميز بأن التعليقات لا يراها أحد غير واضع القصة اليومية أو story نفسه، ولا تظهر امام المستخدمين الآخرين.









وبحسب صفحة الدعم الرسمية على فيسبوك فإنه يمكن للمستخدمين القيام بمشاركة أغانيهم ومقاطع الموسيقى المفضلة على تطبيق او موقع فيسبوك عن طريق الخطوات الآتية.





عند القيام بمشاركة صورة أو مقطع فيديو إلى قصتك على Facebook ، قد تتمكن من إضافة مقطع من أغنية يتم تشغيلها أثناء قصتك من خلال خيار إضافة كلمات موسيقية لأغاني مختارة.





- افتح تطبيق Facebook





- اضغط + لإضافة القصة على صفحتك





- في أعلى يمين الشاشة اضغط على الموسيقى

- اضغط لتحديد الأغنية التى تريدها، وإذا كنت ترغب في عرض كلمات الموسيقى ، فحدد أغنية بجوارها علامة LYRICS.





- اسحب شريط التمرير إلى اليسار أو اليمين لتحديد مقطع من الأغنية ، ثم اضغط فوق تم.





- يمكنك اختيار كلمات الموسيقى إذا كانت متوفرة لأغنيتك المحددة ، أو تنسيقات ملصقات مختلفة مع اسم الأغنية والفنان.









- ستظهر الأغنية على قصتك، ويمكنك الضغط لتغيير النمط مع الاستمرار لتحريكه أو استخدام إصبعين لتدويره أو تغيير الحجم لإزالة الأغنية ، اسحبها إلى أسفل الشاشة.





- انقر على الدائرة الموجودة أعلى الشاشة لتغيير الخلفية أو إضافة صورة أو مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا.





- أخيرا اضغط على مشاركة القصة



