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تكنولوجيا

قبل بيعه.. 4 خطوات لمسح بيانات هاتفك الأندرويد بأمان

الأحد 26/يوليه/2020 - 06:02 ص
4 خطوات لمسح كل بيانات
4 خطوات لمسح كل بيانات هاتفك الأندرويد بأمان
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ندى على
يضطر العديد من الأشخاص إلى بيع هواتفهم الذكية لسبب أو آخر، ولكن عند مجرد التفكير في بيع هاتفك الذى تمتلك عليه كل بياناتك وصورك، وملفاتك يعد أمرا مرهقا. 

وتشكل عملية بيع الهاتف الشخصى أزمة كبيرة لبعض المستخدمين للخوف من عدم مسح وإزالة كل ملفاتهم الشخصية، وبياناتهم للخوف من وقعوها في يد المشترى، والذى من الممكن أن يقوم باستخدامها بطريقة ليست أمينة، وذكرت مجلة Computer world  خطوات يمكن للمستخدمين اتباعها لمسح كل بياناتهم على  هواتف الأندرويد بأمان: 


1-  تأكد من تشفير هاتفك الأندرويد الخاص بك
تعد هذه الخطوة هى  الأولى والأكثر أهمية في محو هاتف  Android الخاص بك بشكل آمن هي التأكد من تشفير البيانات  المخزنة محليا وبهذه الطريقة ، وحتى إذا بقيت أى بيانات على الهاتف فهى ستبقى بأمان وستظل معلوماتك الحساسة غير قابلة للقراءة ولا للتعرف عليها. 

وادخل على الأمان Security  في إعدادات نظام Android وابحث عن خيار التشفير وبيانات الاعتماد أو Encryption & credentials  وقم بتفعيلها.
  
2- قم بإزالة بطاقة SIM وأي بطاقات للتخزين
عليك إزالة بطاقة SIM المخصصة من شركة الاتصالات وأي بطاقات ذاكرة خارجية من جهازك، حيث يمكن ربط البطاقتين ببياناتك  ومن ثم استخدامها بشكل يضرك. 

3- إعادة ضبط المصنع لمسح هاتفك بالكامل
هذا الجزء هو المسح الفعلي لهاتف أندرويد : وعليك الرجوع إلى إعدادات هاتفك وابحث عن النسخ الاحتياطي وإعادة التعيين، وقم بالتحديد لإجراء إعادة تعيين كاملة لبيانات المصنع وحدد أي خيارات لاحقة لمحو جميع أنواع البيانات والحسابات،  وسيطلب منك إدخال رقم التعريف الشخصي أو النمط أو كلمة المرور للحماية.  

4- إزالة أي عملية اقتران أو مشاركة لحسابك 
خصص لحظة لإزالة الهاتف يدويا من حسابك على Google أو أي حسابات أخرى قد تكون مرتبطة به، وبالنسبة إلى جوجل ، انتقل إلى مدير الحساب واضغط  فوقه ، ثم اضغط فوق زر تسجيل الخروج وسيضمن ذلك عدم احتواء حسابك على Google على اتصال مستمر بالهاتف.

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