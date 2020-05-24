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تكنولوجيا

للتواصل مع أصدقائك في العيد.. خطوات لتحسين الشبكة عند الاتصال.. فيديو

الأحد 24/مايو/2020 - 11:10 ص
خطوات لتحسين الشبكة
خطوات لتحسين الشبكة عند الاتصال
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ندى على
نعانى أحيانا من تعطل شبكة الهاتف، أو إشعارات المكالمات التي لا تصل إلينا عندما يحاول أحد الاتصال بنا، وتعتبر قوة إشارة الهاتف الذكي أمرًا متقلبًا، سواء داخل المنزل أو حتى في العمل، ويكون هذا الأمر مربكا ومزعجا عند إجراء بعض المكالمات المهمة. 

 وفي بعض الأوقات تكون المشكلة خاصة بشبكة الهاتف المحمول نفسها، وأحيانا أخرى تكون بسبب عدم اتباع بعض الخطوات أو أوضاع معينة تعمل على تحسين جودة شبطة الهاتف.  

وذكر موقع Digital Trends الخطوات التى يجب اتباعها لمواجهة مشكلة تقطع الشبكة عند الاتصال: 

1- قم بتغيير موقعك 
وتعتبر هذه الخطوة هى خطوة معروفة لدى الجميع حيث عندما تحدث مشكلة انقطاع الشبكة أول شئ يخطر على بالنا هو تغيير المكان الذى نجرى فيه الاتصال.  

2- انزع غطاء الهاتف 
وقد يتداخل غطاء الهاتف مع قوة الإشارة، خاصة إذا كان صلب أو به معدن، فكل ما عليك هو إزالة الغطاء لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد على تحسين الاستقبال أو جودة المكالمة. 

3-حافظ على بقاء البطارية مشحونة 
قد تؤثر بطارية الهاتف المنخفضة على قدرة هاتفك على استقبال إشارة قوية، كما قد تؤثر على الأداء، فحاول إبقاء البطارية فوق 25% كلما أمكن، وخذ في الاعتبار حمل باور بانك أو شاحن محمول معك حتى تتمكن من إبقاء هاتفك مشحونًا أثناء التنقل.

4- افحص قائمة ضبط الهاتف 
هناك بعض الأشخاص الذين يقومون بتفعيل وضع الطيران على هواتفهم لمدة طويلة وبالتالى تنقطع تماما أى فرصة لديهم باتصال أحد الأشخاص بهم، ويجب عدم نسيان هذه الخطوة. 

5- قم بتغيير مشغل شبكة الجوال
تحتوي معظم شركات الاتصالات على خريطة تغطية توضح المناطق التي تغطيها شبكتها ونوع الاتصال الذي يمكنك توقعه. قم بإجراء بحث بسيط للعثور على أفضل شركة نقل للتغطية في منطقتك وفكّر في التبديل إليها. و يمكنك أيضًا العثور على خرائط تغطية للعديد من شركات الاتصالات الرئيسية حول العالم من خلال موقع Open Signal.
 

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