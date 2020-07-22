فيسبوك يوقف صفحة تروّج لـ عدم ارتداء الكمامات

حَذَّر موقع فيسبوك Facebook صفحة، لمجموعة تدعو المستخدمين على الموقع، بعدم ارتداء الكمامات الطبية، وتقوم بترويج معلومات تتعلق بربط فيروس كورونا بنظريات المؤامرة.





وبحسب موقع The Verge ، فإن مجموعة على فيسبوك في الولايات المتحدة تتكون من أكثر من 9600 مستخدم، تسمى Reveals America، تدعو الناس لعدم إرتداء الكمامات الطبية واقنعة الوجه، وتجاهل تفشى فيروس كورونا.









كما دعت المجموعة إلى تجاهل تعليمات الأطباء، وإجراءات الوقاية المفروضة في معظم دول العالم، وعدم الالتزام بأى إجراءات وقائية مثل عدم اللمس والتباعد الاجتماعى، وغيرها.





وجادلت المجموعة، بأن استخدام الكمامات أو الأقنعة يعمل على تقليل نسبة الأكسجين بالدم، بالإضافة إلى أن استخدام المطهرات مضر بالجلد، وأن فرض مثل هذه التعليمات هى تقييد للحريات الشخصية أمر مبالغ فيه.

وصرح المتحدث باسم فيسبوك بأن الموقع لديه سياسات واضحة ضد المعلومات المضللة والشائعات خاصة المتعلقة بربط فيروس كورونا بنظريات المؤامرة، وبأنه ليس وباء عالميا.



