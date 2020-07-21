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تكنولوجيا

مارك زوكربيرج: لا وجود لصفقات أو اتفاقات سرية بين فيسبوك وترامب

الثلاثاء 21/يوليه/2020 - 07:20 ص
زوكربيرج : لا وجود
زوكربيرج : لا وجود لصفقات أو اتفاقات سرية بين فيسبوك والرئيس
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ندى على
قال المدير التنفيذى لشركة فيسبوك مارك زوكربيرج  Mark Zuckerberg، إنه لا يوجد أى نوع من أنواع الاتفاقات السرية أو المعاملة المتساهلة بين فيسبوك و الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

وفي لقاء مع موقع Axios الإخباري الأمريكي؛ نفى زوكربيرج  وجود أى نوع من الاتفاق السرى أو غير المعلن بين فيسبوك و رئيس الولايات المتحدة؛ وذلك بعد انتقادات عديدة له بالتحيز لدونالد ترامب بسبب عدم حذف منشوراته التى أثارت غضبا واسعا أثناء الاحتجاجات الأمريكية الأخيرة. 


وأثارت مقابلة لزوكربيرج بالرئيس ترامب في حفل عشاء في البيت الأبيض- لم يتم الكشف عنه- غضبا كبيرا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار عددا من الاتهامات لـ"زوكربيج"، الأمر الذي نفاه بدوره في المقابلة، حيث قال إن فكرة وجود صفقة أو اتفاق سري هى فكرة سخيفة جدا. 

وأضاف زوكربيج " لقد قبلت الدعوة لتناول العشاء لأنني كنت في المدينة والرئيس ترامب هو رئيس الولايات المتحدة" ، مشيرا إلى أنه فعل الشيء نفسه خلال إدارة أوباما، حيث قال : "إن لقائى برئيس دولة لا ينبغي أن يكون شيئا مفاجئا ، ولا يوحي بأن لدينا نوعا من الاتفاق" . 

وكانت حملة مقاطعة كبرى، نظمتها عدد من جمعيات الدفاع عن حقوق الأقليات والمهاجرين، قد انطلقت، تحت اسم Stop Hate for Profit (أوقفوا الكراهية من أجل الربح)، تضم أكبر الشركات العالمية؛ وذلك عن طريق سحب إعلاناتها من المنصة، بسبب عدم حذف فيسبوك لمنشورات الرئيس ترامب، واتهام الشركات لفيسبوك بعدم اتخاذ موقف حاسم لتزايد خطاب الكراهية على المنصة.

واستجابت كبرى الشركات الأمريكية للحملة ومنها ديزنى، و ستاربكس، وشركة كوكاكولا ، و شركة Verizon فريزون، وهى  أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، وشركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين على فيسبوك، وهوندا و Levi Strauss و و تطبيق المراسلة Viber فايبر.
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