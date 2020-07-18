بسبب الاحتكار.. لجنة التجارة الفيدرالية تستجوب مارك زوكربيرج

أفادت تقارير أن المدير التنفيذى لشركة فيسبوك ومؤسسها، مارك زوكربيرج Mark Zuckerberg ، وكذلك مديرة العمليات بالشركة Sheryl Sandberg شيريل ساندبرج، سيتم استجوابهما من قبل لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية، كجزء من تحقيق لمكافحة الاحتكار.





وبحسب صحيفة Wall Street Journal فإن لجنة التجارة الفيدرالية قد بدأت تحقيقها ضد الاحتكار في شركة فيسبوك ، منذ العام الماضى، حيث تركز التحقيقات على امتلاك الشركة عدد كبير من التطبيقات مثل انستجرام، وواتسآب، وكذلك منصة Giphy وغيرها.





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ومن المقرر أن يدلى زوكربيرج و شيريل أمام اللجنة بشهادتمها القانونية حول احتكار هذه التطبيقات والسيطرة على المنافسين، والحد من وجود بيئة عادلة للتنافس بين فيسبوك والشركات المنافسة.





وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها فيسبوك استجوابا رسميا من لجنة التجارة الفيدرالية، حيث خضعت في العام الماضي ، لاستجواب في القضية المعروفة باسم كامبريدج أناليتيكا Cambridge Analytica.





وبموجب هذه القضية تم غرمت الوكالة فيسبوك رقمًا قياسيًا بلغ 5 مليارات دولار بسبب اختراق خصوصية مستخدمى فيسبوك لشركة استشارات سياسية بريطانية حصدت بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم دون إذن منهم.



