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تكنولوجيا

فيسبوك تقترب من دمج واتساب مع ماسنجر

الخميس 09/يوليه/2020 - 01:01 ص
فيسبوك تقترب من دمج
فيسبوك تقترب من دمج واتساب مع ماسنجر
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شيماء عبد المنعم
في بداية العام الماضي، كشفت شركة فيسبوك Facebook ، عن خطتها لدمج التراسل التابع لها واتساب WhatsApp، مع ماسنجر، والآن، اتخذت عملاقة التواصل الاجتماعي خطوة لربط منصاتها للمراسلة معا.

وبحسب ما ذكره  موقع WABetaInfo، المتخصص في رصد  مززايا واتساب،بأن المهندس التقني @Alex193a، عثر على دليلا  في أحدث إصدار من تطبيق فيسبوك ماسنجر Facebook Messenger،  يشير خطوة  فيسبوك الأولى لخطة االدمج.


ووفقا لما ذكرره موقع "androidpolice" التقنني، ستسمح هذه الخطوة لمستخدمي واتساب بإرسال الرسائل إلى الأصدقاء ضمن ماسنجر، مما يعني أن إذا كان لديك المستخدم حساب في فيسبوك، فإنه بإمكانه الوصول إلى أصدقائه ضمن واتساب دون الحاجة لتنزيل التطبيق.

وتشير الأدلة إلى إنشاء جداول في قاعدة بيانات محلية على أن فيسبوك ماسنجر، سيحصل على أدوات لإدارة الرسائل والخدمات على واتساب، إلى جانب بعض العناصر والتي ستسمح لمستخدمي ماسنجر بمعرفة جهات الاتصال اامحظورة على واتساب، وعرض الإشعارات من التطبيق، وتفاصيل إستلام المحادثة.

الجدير بالذكر أن فيسبوك تمتلك واتساب وإنستجرام وماسنجر إلى جانب فيسبوك، والتي يمكن استخدام تلك المنصات كلها لإرسال الرسائل وتلقيها.
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