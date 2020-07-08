AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

جمعيات مقاطعة فيسبوك تنتقد الشركة لعدم استجابتها لوقف خطاب الكراهية والتضليل

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:56 ص
جمعيات مقاطعة فيسبوك
جمعيات مقاطعة فيسبوك تشعر بخيبة أمل وتنتقد الشركة
Advertisements
ندى على
انتقد عدد من الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية، والمنظمة لحملة المقاطعة ضد شركة  فيسبوك Facebook بعد اجتماعها مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ومسؤولين تنفيذيين آخرين؛ لمناقشة مطالب الشركات المقاطعة والتى وصلت إلى مئات من الشركات والمعلنين .

وبحسب شبكة CNN فإن رئيس جمعية  Color of Change قال: " إن الاجتماع الذي غادرناه للتو  كان مخيبا للآمال، فيما صرحت  جمعية  Free Press ، وهم  مجموعة من الناشطين الصحفيين  وأحد منظمي حملة Stop Hate for Profit  أوقفوا الكراهية من أجل الربح، التى تشجع الشركات على مقاطعة فيسبوك، بأن فيسبوك لم تأخذ دعوات المقاطعة للعمل بجدية. 

اقرأ أيضا:

واعترضت الجمعيات بأنه بدلا من  الالتزام بجدول زمني لاستئصال خطاب الكراهية والتضليل على فيسبوك، وقدم قادة الشركة نفس نقاط الحديث القديمة لمحاولة استرضائنا دون تلبية مطالبنا، كما قالوا إن فيسبوك اعتبرت من اجتماعنا اليوم وكأنه لم يكن أكثر من تمرين لفريق العلاقات العامة بالشركة. 

وقال المتحدث باسم فيسبوك Andy Stone   أندي ستون:  "إن الشركة وضعت سياسات جديدة تحظر التصويت وإلغاء التعداد وإزالة أكثر من 200 منظمة تدعو لتفوق البيض، وتمارس العنصرية ضد المهاجرين. 

وأضاف "أن هذا الاجتماع فرصة لنا للاستماع من منظمي الحملة والتأكيد مجددا على التزامنا بمكافحة الكراهية على منصتنا، إنهم  يريدون أن يكون الفيسبوك خاليا من خطاب الكراهية ونحن كذلك، ولكننا نعلم أننا سنحكم علينا من خلال أفعالنا وليس من خلال كلماتنا ونحن ممتنون لهذه الجماعات والعديد من المجموعات الأخرى على تواصلهم المستمر."

وكان عدد كبير من الشركات الكبرى قامت بسحب إعلاناتها من فيسبوك، منها شركة Verizon فريزون، وهى  أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، والتى أنفقت حوالي 2 مليون دولار أمريكى للإعلان على مواقع فيسبوك في الشهر الماضي فقط، بالإضافة إلى شركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين للشركة ، وهوندا و Levi Strauss ، وغيرها مما أدى إلى خسارة الشركة حوالى 7.2 مليار دولار في أيام قليلة.

كما قررت شركات ستاربكس وكوكاكولا وغيرهما من الشركات العالمية الكبرى الانضمام لحملة المقاطعة نتيجة بسبب عدم استجابة الشركة لوقف خطاب الكراهية. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أكبر شركة اتصالات أمريكية تقاطع فيسبوك بسبب خطاب الكراهية المتزايد

لمواجهة خطاب الكراهية.. فيسبوك يضع ملصقات تحذيرية على أي منشورات تنتهك سياسته

تطبيق Viber ينضم لحملة المقاطعين لفيسبوك بسبب ازدياد خطاب الكراهية

أخبار العلوم والتكنولوجيا.. فيسبوك يعلن سياسته الجديدة للانتخابات الأمريكية.. واتساب تعيد ميزة قديمة

بدأت بمنشور لـ ترامب.. فيسبوك تخسر 7.2 مليار دولار في أقل من شهر بسبب خطاب الكراهية

بعد مقاطعة ستاربكس وكوكاكولا.. فيسبوك تخسر 56 مليار دولار في يوم واحد

ترشيحاتنا

نتائجها مضمونة.. أسرع وصفة لعلاج تشقق القدمين

بداية القطيعة.. خلافات شديدة بين الأمير ويليام وشقيقه هاري أدت لانقسامهما

بودربالة: الأهلي يحتاج عودة وليد أزارو.. وأرحب بتدريب أي نادٍ مصري

لماذا صمدت طلعت مصطفى العقارية رغم كورونا.. محلل عقارات يجيب

فرت بحياتها.. دب يهاجم سيدة بعد ارتكابها تصرف أحمق

انقسام جديد في العائلة الملكية بـ بريطانيا .. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة .. بي إم دبليو M4 2021 تظهر أثناء اختبارها .. صور

شاهد| تسريب صور جديدة لـ Samsung Galaxy Note20+

مش هتصدق.. 3 فوائد غير متوقعة لتطويل اللحية في الصيف