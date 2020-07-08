جمعيات مقاطعة فيسبوك تنتقد الشركة لعدم استجابتها لوقف خطاب الكراهية والتضليل

انتقد عدد من الجمعيات المدافعة عن الحقوق المدنية، والمنظمة لحملة المقاطعة ضد شركة فيسبوك Facebook بعد اجتماعها مع الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرج ومسؤولين تنفيذيين آخرين؛ لمناقشة مطالب الشركات المقاطعة والتى وصلت إلى مئات من الشركات والمعلنين .





وبحسب شبكة CNN فإن رئيس جمعية Color of Change قال: " إن الاجتماع الذي غادرناه للتو كان مخيبا للآمال، فيما صرحت جمعية Free Press ، وهم مجموعة من الناشطين الصحفيين وأحد منظمي حملة Stop Hate for Profit أوقفوا الكراهية من أجل الربح، التى تشجع الشركات على مقاطعة فيسبوك، بأن فيسبوك لم تأخذ دعوات المقاطعة للعمل بجدية.





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واعترضت الجمعيات بأنه بدلا من الالتزام بجدول زمني لاستئصال خطاب الكراهية والتضليل على فيسبوك، وقدم قادة الشركة نفس نقاط الحديث القديمة لمحاولة استرضائنا دون تلبية مطالبنا، كما قالوا إن فيسبوك اعتبرت من اجتماعنا اليوم وكأنه لم يكن أكثر من تمرين لفريق العلاقات العامة بالشركة.





وقال المتحدث باسم فيسبوك Andy Stone أندي ستون: "إن الشركة وضعت سياسات جديدة تحظر التصويت وإلغاء التعداد وإزالة أكثر من 200 منظمة تدعو لتفوق البيض، وتمارس العنصرية ضد المهاجرين.





وأضاف "أن هذا الاجتماع فرصة لنا للاستماع من منظمي الحملة والتأكيد مجددا على التزامنا بمكافحة الكراهية على منصتنا، إنهم يريدون أن يكون الفيسبوك خاليا من خطاب الكراهية ونحن كذلك، ولكننا نعلم أننا سنحكم علينا من خلال أفعالنا وليس من خلال كلماتنا ونحن ممتنون لهذه الجماعات والعديد من المجموعات الأخرى على تواصلهم المستمر."





وكان عدد كبير من الشركات الكبرى قامت بسحب إعلاناتها من فيسبوك، منها شركة Verizon فريزون، وهى أكبر شركة اتصالات في الولايات المتحدة، والتى أنفقت حوالي 2 مليون دولار أمريكى للإعلان على مواقع فيسبوك في الشهر الماضي فقط، بالإضافة إلى شركة يونيليفر أحد أكبر المعلنين للشركة ، وهوندا و Levi Strauss ، وغيرها مما أدى إلى خسارة الشركة حوالى 7.2 مليار دولار في أيام قليلة.





كما قررت شركات ستاربكس وكوكاكولا وغيرهما من الشركات العالمية الكبرى الانضمام لحملة المقاطعة نتيجة بسبب عدم استجابة الشركة لوقف خطاب الكراهية.



