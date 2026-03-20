ترامب: الولايات المتحدة تتجول بحرية في إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة "تتجول بحرية" في إيران، مؤكدا أن إسرائيل ستنهي الحرب عندما تفعل الولايات المتحدة ذلك.

وتحدث ترامب إلى الصحفيين خارج البيت الأبيض قبل مغادرته إلى مقر إقامته بـ مارالاجو في بالم بيتش، فلوريدا، لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

وعندما سُئل عما يعنيه عندما قال إن الحرب قد انتصرت عسكرياً في إيران، قال إن الولايات المتحدة "تتجول بحرية" في إيران و"انتهى أمرها" عسكرياً.

وصرح ترامب لشبكة CNN بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تريدان "أشياء متشابهة إلى حد كبير" في الحرب مع إيران.

وتأتي تصريحات ترامب بعد ساعات فقط من وصفه حلفاء الناتو بـ"الجبناء" لعدم مساعدتهم الولايات المتحدة في تأمين مضيق هرمز، الذي لا يزال مغلقًا فعليًا مع ارتفاع أسعار النفط العالمية.

وأشار ترامب إلى أنه يعتقد أن الولايات المتحدة "انتصرت" في حربها مع إيران.

وقال الرئيس الأمريكي لدى مغادرته البيت الأبيض: "أعتقد أننا انتصرنا. لقد دمرنا أسطولهم البحري، وسلاحهم الجوي، ودفاعاتهم الجوية، لقد دمرنا كل شيء".

وأضاف: "نحن نتحرك بحرية"، معترفًا في الوقت نفسه بأن إيران لا تزال "تعرقل" مضيق هرمز. "لكن من الناحية العسكرية، فقد انتهى أمرهم".