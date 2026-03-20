الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

هل أنت شخص يسعى لإرضاء الآخرين باستمرار؟.. خطوات للتخلص من هذه العادة

آية التيجي

كشفت أخصائية علم النفس الإكلينيكي عن مجموعة من العلامات التي تشير إلى أن الشخص يعاني من متلازمة إرضاء الآخرين (People Pleasing)، وهي سلوكيات قد تبدو إيجابية مثل اللطف والمساعدة، لكنها قد تؤدي إلى الإرهاق النفسي والضغط المستمر إذا زادت عن حدها.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة Daily Mail، فإن هذه الظاهرة تنتشر بشكل أكبر بين النساء، خاصة في الثلاثينيات وما بعدها، نتيجة الضغوط الأسرية والمهنية المتزايدة.

وتوضح الدكتورة مارييل كوينت، أخصائية علم النفس الإكلينيكي، أن الشخص الذي يسعى دائمًا لإرضاء الآخرين غالبًا ما يتميز بـ:
ـ الموافقة الزائدة على طلبات الآخرين
ـ القلق المستمر من رأي الناس
ـ صعوبة قول كلمة "لا"
ـ إهمال احتياجاته الشخصية
ـ الشعور بالإرهاق والتوتر

وأشارت إلى أن هذا السلوك قد يؤدي مع الوقت إلى:
الاحتراق النفسي
التوتر المزمن
الشعور بالاستياء الداخلي
فقدان التوازن بين الحياة الشخصية والعمل

علامات تدل أنك من الأشخاص الذين يرضون الآخرين على حساب أنفسهم

من أبرز العلامات التحذيرية للأشخاص الذين يرضون الآخرين على حساب أنفسهم، وهم
ـ الاعتذار المستمر دون سبب حقيقي
ـ تحمل مسؤوليات ليست من واجباتك
ـ الخوف من رفض طلبات الآخرين
ـ الشعور بالذنب عند الاهتمام بنفسك
ـ محاولة حل مشاكل الجميع

4 خطوات عملية للتخلص من عادة إرضاء الآخرين

قدمت الخبيرة النفسية مجموعة من النصائح العملية للتخلص من هذه العادة، وهي:
- تعلم قول "لا" بدون تبرير:
أكدت أن كلمة "لا" جملة كاملة ولا تحتاج إلى شرح أو تبرير دائم.
- توقف عن الاعتذار المبالغ فيه:
نصحت بمراقبة عدد مرات الاعتذار يوميًا وتقليلها تدريجيًا، خاصة في المواقف التي لا تستدعي ذلك.

- ضع حدودًا واضحة:
من المهم تحديد ما يمكنك فعله وما لا يمكنك تحمله، لأن الطاقة والوقت موارد محدودة.

- مارس التعاطف مع نفسك:
بدلًا من انتقاد نفسك، حاول التعامل معها بنفس اللطف الذي تقدمه للآخرين.
تكلفة الموافقة الدائمة على كل شيء

وأوضحت الدراسة أن قول "نعم" لكل شيء يعني غالبًا قول "لا" لاحتياجاتك الشخصية مثل:
الراحة
الصحة النفسية
الوقت الشخصي
تطوير الذات
التخلي عن المثالية الزائدة

كما شددت على ضرورة التخلي عن فكرة الكمال، مؤكدة أنه ليس مطلوبًا أن يكون الإنسان مثاليًا في كل الأدوار، سواء كأب أو أم أو موظف.

نصيحة أخيرة من خبراء الصحة النفسية

واختتمت الخبيرة حديثها بالتأكيد على أن وضع الحدود الصحية ليس أنانية، بل ضرورة للحفاظ على التوازن النفسي، وأن الشعور بالذنب بسبب حماية طاقتك أفضل من الاستنزاف الكامل.

